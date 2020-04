Marcelo Díaz da el mejor ejemplo de su relación con Charles Aránguiz: “Es como una conexión de WiFi”

Marcelo Díaz estuvo en conversación con Diego Rivarola en el Instagram Live de Universidad de Chile, donde contó desde sus inicios y anécdotas con Marcelo Salas hasta la fecha en la que quiere regresar a su casa: enero de 2021.

Pero también recordó. “En 2011 sigo con el aprendizaje. De Sampaoli siempre rescato que a los jugadores les da herramienta. Quizás no los hace jugar como Maradona o Messi, pero da herramientas y todos aprendimos muchísimo. Incluso tú (Diego Rivarola) que siendo el más viejo de ese equipo seguías aprendiendo”, comentó.

“Sampaoli es claro cuando volví: me dice que depende de mí, que me dejaba pelear un puesto. Tuve un traspaso frustrado a Huachipato. Sampaoli me las canta claras y le digo ‘vamos’. Seymour lo venía haciendo bien y estaba próximo a irse a Europa. Empiezo a entrenar, a alternar con Felipe y me voy sintiendo increíble. Pero increíble. Ese Apertura, el primer título, no se nos dio fácil al principio pero lo del final fue maravilloso. Para todos los hinchas ese Apertura va a quedar guardado para siempre y no tan solo para los hinchas de la U”, profundizó sobre esa época de gloria.

Asimismo, resaltó la figura del casildense. “Marcelo Díaz descubrió el fútbol con Sampaoli. Me enseñó muchísimo. Todo lo que he aprendido se lo agradezco a diario. Explotó mi ciento por ciento y el de muchos jugadores. Nos dio las herramientas y las supimos llevar e interpretar en un territorio que para nosotros era desconocido, como la exigencia, el profesionalismo, el amateurismo como decía él. Es así. Viví el fútbol a máxima intensidad desde ese momento, no había más lesiones, había que seguir corriendo, se jugaba la vida en los entrenamientos o no jugabas, en las detenidas se trabajaban a muerte, si había que terminar cortado se hacía. Eso me llevó a aprender mucho”, sentenció.

Marcelo Díaz con Charles Aránguiz en Universidad de Chile.

“El segundo semestre fue de consolidación. Antes de ganar la Sudamericana ganamos el Clausura con una autoridad que muy pocas veces le he visto a un equipo. Era ganar, ganar y ganar. Si se ponía un partido complicado, uno decía ‘no pasa nada, entra Diego (Rivarola) y hace gol, está Gustavo Canales, Pancho Castro, el Edu (Vargas), Lorenzetti’. Confiábamos mucho en los compañeros”, analizó de aquella época.

Consultado por su mejor presentación, tuvo que pensar. “Vino Fénix, Nacional, Arsenal, Flamengo… Creo que uno de los mejores fue con Nacional en Santiago. Podría decir con Flamengo la vuelta porque hice el gol y eso. Otro que me gustó mucho fue el de Vasco da Gama en Santa Laura. Me fue bien, pero también por los compañeros que tenía”, aseveró.

Finalmente, se mandó tremendo ejemplo sobre su relación con Charles Aránguiz en la cancha. “Con Charles es como una conexión de WiFi. Llegas a una parte y te conectas de inmediato. No hacía falta que nos dijéramos algo, sólo un gesto, un movimiento, tal vez un silbido. O qué sé yo, que él me dijera cualquier cosa y ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Jugábamos de memoria. Eso es hermoso”, concluyó.