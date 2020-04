Marcelo Díaz y anécdota con el humilde Matador Salas: "¡Qué te presentai, CTM, si eres mi ídolo!"

Marcelo Díaz y Diego Rivarola tuvieron una sabrosa conversación por el Live Instagram de Universidad de Chile. En medio del diálogo, Carepato le contó al otrora delantero azul su gran idolatría por Marcelo Salas y una notable anécdota.

“Tengo noción, debe haber sido a los 5 años, no sé exactamente cuándo fue la primera vez que fui al estadio a ver a la U. Pudo haber sido antes. Ya para el ‘94 y ‘95 salía persiguiendo a los jugadores en el estadio. Mis ídolos eran el Matador (Marcelo Salas) y el Huevo Valencia. Por un autógrafo de ellos lo daba todo. Del Matador tengo”, dijo Marcelo Díaz.

Tras su arribo a las juveniles azules, llegó el momento en que canterano subió al primer equipo del Chuncho y se encontró con su gran ídolo, quien lo sorprendió con su humildad.

“Me subieron al primer equipo el 2005, el año que volvió Matador. Fue un sueño, un orgullo. Cuando se presentó fue el mayor aprendizaje de mi vida. A mí no me conocía nadie y a él lo conocíamos todos”, expuso.

“Iba a buscar la indumentaria al camarín de los profesionales, porque nos vestíamos en el de juveniles en el Caracol Azul. La cuestión es que voy a buscar la ropa, veo al Matador y me hice ahí mismo. ¿Sabes qué me dice? Le doy la mano y me dice ‘mucho gusto, Marcelo es mi nombre’. Yo pensé ‘qué te presentai, CTM, si eres mi ídolo’. Ser tan humilde siendo una persona así fue un gran aprendizaje”, remató.