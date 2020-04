Marcelo Díaz fija la fecha para su retorno a Universidad de Chile y le pone corriente en Azul Azul: “Quiero empezar 2021 allá”

Una pregunta que siempre se repiten los hinchas de Universidad de Chile es cuándo volverá Marcelo Díaz, hoy en Racing Club con Sebastián Beccacece, un viejo conocido de sus años de gloria vestido de azul.

Pues bien, en un live en el Instagram de Universidad de Chile con Diego Rivarola como anfitrión, Carepato acabó con el misterio y, de paso, metió presión.

Gokú calentó el ambiente. “Venimos hablando hace meses internamente. Sé tu respuesta, pero quiero que la digas”, tiró el enganche el ex delantero.

“Esa respuesta es obvia. Depende única y exclusivamente de la U. Hay un técnico, la U hace la estructura. Si me dicen ‘vente mañana’, agarro mis huevás y estoy mañana en Chile. Me quiero retirar en la U”, lanzó Carepato sin filtro.

Eso sí, tiene claro que hay un tema contractual de por medio y aterrizó todo. “No me van a dejar salir antes por el contrato, quiero pelear la Libertadores con Racing y empezar el 2021 con la U, pero ahí ya no depende de mí. Siempre las cosas buenas me pasan el 21 y espero que sea en ese año. Cumplo 34 en diciembre, físicamente estoy muy bien, experiencia tengo de sobra. Mi idea es volver”, sentenció.

Marcelo Díaz en su momento de mayor gloria con la U: campeón de la Copa Sudamericana 2011.

“Termino contrato en junio de 2021. Pero claramente mi intención es comenzar el año en la U”, profundizó dejándole tarea a Azul Azul.

Eso sí, manifestó que “me pone nervioso igual, es un temor, dejamos la vara muy alta. Tengo más años, menos pelo, pero más experiencia. Hay un sueño de ganar la Libertadores con la U y es mi meta más grande, volver a competir. No tengo 20 años, llegaría a ser un refuerzo de verdad, pero no depende de mí”.

“Quiero empezar 2021 en Universidad de Chile. De ahí ya no depende de mí”, - Marcelo Díaz fija la fecha de retorno al club de sus amores.

Finalmente, y tras el aviso de Rivarola que va a “tratar de ayudarlo”, Marcelo Díaz dejó el recado claro: “Gracias a la U por acordarse de mí y contactarme para este live y ahora… que se pongan las pilitas nomás”, remató.