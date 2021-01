La defensa de Mayer Candelo a Juanma Lillo, el candidato a la Roja: "Si a los 20 años me hubiera dirigido, sería Messi"

La selección chilena se quedó sin técnico tras la salida de Reinaldo Rueda y en la ANFP ya trabajan para dar con su reemplazante. Uno de los nombres que ha tomado más fuerza es el de Juan Manuel Lillo, quien por ahora se desempeña como ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City.

El español ha tenido una carrera con altos y bajos, pero con la llegada de Francis Cagigao tendría muchas opciones de tomar el fierro caliente de la Roja. Sin embargo, las sensaciones que quedan por su rendimiento a nivel de clubes sigue siendo la gran interrogante.

Lillo ha logrado mantenerse muy poco en cada uno de los equipos que dirigió y solo en dos pudo superar el año. Una estadística que le juega en contra, pero que varios futbolistas han salido a desmentir, como es el caso de Mayer Candelo.

Juanma Lillo ha sido cuestionado por sus resultados a nivel de clubes. Foto: Getty Images

El ex futbolista colombiano, recordado en nuestro país por cancherear un penal frente a Claudio Bravo en la final entre Colo Colo y Universidad de Chile en 2006, habló en 2020 para defender con todo al español.

"Lillo no es versero. Que aquí no valoremos a los que nos vienen a enseñar es diferente", explicó Candelo en conversación con Radio Caracol en junio, cuando recién llegaba al equipo de Guardiola. "Si a los 20 años me hubiera dirigido, sería Messi", destacó.

Ambos compartieron camarín cuando el español se hizo cargo de Millonarios en 2014, cuando el cafetalero vivía los últimos años de su carrera. Una defensa que se complementa con la defensa que ha tenido de jugadores en el pasado, pero que en cuanto a resultados deja una constante evidente.

Por ahora, desde la ANFP no se la han querido jugar por un candidato en especial y mantendrán el secreto hasta febrero, fecha en la que se espera por el anuncio oficial del nuevo técnico de Chile. Uno que tendrá que llegar a preparar de inmediato las eliminatorias, donde el próximo 25 de marzo recibirá a Paraguay obligado a sumar de a tres.