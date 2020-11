José Sulantay: "La Generación Dorada hay que buscarla. Chile está lleno de buenos jugadores"

José Sulantay es siempre voz autorizada para hablar del presente de la selección chilena. El entrenador considerado como el artífice de la 'Generación Dorada' por haber dirigido a La Roja Sub 20 en los Mundiales de Holanda 2005 y Canadá 2007.

En conversación con el programa Después Te Explico de RedGol, Don Sula reconoció que no le gusta considerarse como mentor de la Roja: "No es que me considere mentor, yo sé lo que hice. No me gusta decirlo porque en Chile es complicado decir, pero tengo que decirlo: yo armé esto, yo armé esa idea en Holanda. Busquen una selección chilena que le haya ganado a Alemania allá, nosotros le ganamos".

Para el ex entrenador de la Roja juvenil, los posteriores técnicos de la selección adulta sacaron provecho de su trabajo: "Todos sacaron provecho de ese grupo, lo sacó Bielsa porque tomó el equipo completo. Yo con Bielsa conversé antes de los campeonatos. Después Sampaoli sacó mucho más provecho porque logró un título, pero eran las misma ideas".

Además, hizo un llamado a buscar a los jugadores adecuados para el futuro de la selección: "A mí Hugo Tocalli (ex DT de Argentina Sub 20) me preguntaba qué trabajo había hecho yo, que lo había dejado iluminado con la dinámica del equipo chileno. La generación yo no la inventé, la generación está. Hay que buscarla, Chile está lleno de buenos jugadores".

Finalmente, Sulantay volvió a sacar pecho por lo conseguido en Canadá 2007: "Yo sé lo que hice, los demás repitieron. Yo todavía no veo una selección chilena que vaya a un Mundial y que de siete partidos, solo pierda uno y contra el campeón, y con un arbitraje horrible. Entonces esta selección se formó en Holanda y se ratificó en Canadá, y después sacaron provecho".

Revisa las palabras de José Sulantay: