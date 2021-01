Johnny Herrera no duda un segundo sobre el reemplazante de Reinaldo Rueda en la Roja: “Es Sebastián Beccacece”

En los próximos días, Reinaldo Rueda será oficializado como nuevo entrenador de Colombia. Todo esto luego de que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmara que el vallecaucano está finiquitado ya de su relación laboral con la selección de Chile.

Con esto listo, Francis Cagigao, director deportivo de la Roja, debe meterse de lleno en la búsqueda del sucesor del Triple R, siendo José Néstor Pékerman el favorito en una terna donde está descartado, en boca del propio Milad, el español Robert Moreno, entre otros como Rafa Benítez quien fue prioridad en un momento.

Enterado de la salida de Rueda, Johnny Herrera comentó en Todos Somos Técnicos de CDF que “era lo que iba a pasar, era una excelente persona, me tocó trabajar con él y es un excelente padre de grupo. Pero no había concordancia con el ADN de jugadores, esta generación que es mucho más agresiva. Que tengas un técnico que no te manda para arriba todo el rato te complica”.

“Esta generación se acostumbró a una forma de jugar, a buscar todos los partidos. Hay jugadores que todavía tienen para entregar en la generación dorada. Está Claudio (Bravo), (Mauricio) Isla, (Eugenio) Mena, Arturo (Vidal), (Aleixs) Sánchez”, abundó.

Johnny Herrera habló de la Selección Nacional y propuso un nuevo DT:



"El entrenador de @LaRoja debe ser Sebastián Beccacece"

Y, acto seguido, se animó con su candidato. “Una lata que se haya ido y una lata que aún no haya reemplazante. Si me preguntan quién tiene que tomar la selección es Sebastián Beccacece, porque conoce el plantel, a los jugadores. Yo estuve ahí cuando él hablaba y todos escuchábamos. Generaba un respeto único, a la par con Jorge Sampaoli. Si queremos estrujar lo último que le queda a esta generación dorada que tanto nos ha dado sería una buena iniciativa mantener la idea de cómo se jugaba en ese minuto. Es poco popular que lo diga, pero es la forma en que Chile tenga posibilidades de volver a un nuevo Mundial”, lanzó sin filtro.

Finalmente, manifestó que no cree que sea bueno traer un DT que no conozca la idiosincrasia, como los españoles sondeados. “Es plata perdida, no conocen el medio ni los jugadores. Cuando llega un técnico de fuera se demora en su tiempo de adaptación”, remató.