Sebastián Beccacece se va de Racing recordando su paso por Universidad de Chile

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó. Este sábado Sebastián Beccacece anunció su renuncia a Racing Club tras la salida de Diego Milito de la dirección deportiva, una decisión que llega en medio de la crisis institucional que viven en la interna.

La academia ha tenido una disputa directiva que terminó con el ex delantero fuera del club, algo a lo que el ex ayudante de Jorge Sampaoli se sumó. A través de una conferencia de prensa, el melenudo DT de Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz, explicó su sentir y hasta se acordó de su paso por Universidad de Chile.

"En el 2007, en Sporting Cristal, no nos fue bien (con Sampaoli) y nos terminan echando. Conocí y trabajé con Marcelo Bielsa en esa ocasión, era más conveniente acompañar a Jorge en ese momento del golpe. Más allá del sueño de trabajar con mi referente en esta profesión", comenzó explicando.

Beccacece deja Racing después de un año al mando del equipo y tras la polémica salida de Diego Milito. Foto: Getty Images

"Así fue sucediendo, lo mismo en O'Higgins, en Emelec en 2010, el 2012 con la U y hoy me toca atravesar ese momento en que tengo el deseo de continuar en un lugar tan lindo, genuino y puro, en el que me siento cómodo, respetado y valorado. Pero hoy anuncio la salida definitiva del espacio, lo que conlleva a seguir el camino de consciencia y tranquilidad, hoy estoy transmitiendo mis sentimientos", complementó.

Beccacece no se detuvo ahí y recalcó el trabajo hecho en este año al mando de Racing. "Me gustaría y me encantaría seguir adelante con el proyecto, porque si bien hemos logrado objetivos que nos propusimos, hemos alimentado la ilusión y hemos llevado al máximo a este grupo de futbolistas que nos ha dado todo, a que estén en la mesa de los mejores, comparándose con Flamengo, con Boca, con River, que a lo largo de los últimos años han estado siempre en finales o semifinales".

Tirón de orejas a la directiva y fecha del adiós

El técnico de Racing aprovechó la oportunidad para dejar un claro mensaje a la directiva del club, que se preocupó más de disputas internas que del bien del equipo. "Transitamos un camino que en un momento se volvió adverso y dificultoso por diferentes cosas en la institución, en un año político, con decisiones y un montón de cosas que no pudieron romper la transparencia y unión que tenemos, la fortaleza de la creencia entre la acción y la palabra".

Finalmente el DT aclaró que partirá una vez finalice su participación en la Copa Diego Armando Maradona. "Decidimos con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado este ciclo. La salida de Diego MIlito es importante. Yo acompaño a la persona que me trajo. Estaremos hasta el partido con Newell’s y después nos iremos".

Beccacece pone fin así a su aventura en Racing, donde alcanzó a estar un año, con pandemia incluida, y donde consiguió 11 triunfos, siete empates y ocho derrotas. Como si fuera poco, instaló a la academia en cuartos de final de Copa Libertadores.