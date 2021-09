Sin duda alguna caló hondo la derrota de la selección chilena ante Colombia, porque el sueño de llegar al Mundial de Qatar 2022 cada vez está más lejos. Por lo mismo, la próxima triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas pueden marcar un antes y un después para la Generación Dorada.

En ese sentido, el periodista Cristián Caamaño analizó la situación de La Roja en el programa de Deportes en Agricultura y liquidó toda ilusión: cuestionó a Martín Lasarte, el nivel de los jugadores y fue tajante al mencionar que estamos fuera de la próxima Copa del Mundo.

“Si nos decían que Chile iba a ganar un punto de nueve, estamos eliminados. Desgraciadamente, salvo un milagro que suele ocurrir en el fútbol, la selección chilena sentenció su clasificación, ni siquiera llega al repechaje”, partió diciendo.

“No es una derrota cualquiera, es una derrota que te deja sin puntos y muy golpeado psicológicamente. Me parece que nunca el plantel dimensionó las diferencias como hasta ahora: cuando perdiste con Paraguay dio la sensación de que caíste hasta por cansancio, no porque fueran mejor. Pero ayer en los primeros 45 minutos hace mucho tiempo que esta generación dorada no era vapuleada de esta forma y siento que nos quedamos abajo del avión. Puedo terminar comiéndome las palabras, ojalá que me equivoque, pero creo que nos quedamos fuera del Mundial”, agregó.

Además, al ser consultado si se debe cambiar al técnico, comentó que “si hay un cambio y la próxima fecha triple nos va tan mal como esta y sin posibilidad alguna, es mejor que venga el recambio, que sería lógico. Si estás fuera del Mundial, sería hasta lógico. Pero creo que esta generación merece llegar hasta el final y con Lasarte, salvo que el uruguayo decida dar un pase al costado. Me parece que Lasarte debe entender que no vale todo su libro anterior, que reflexione y que defina que se debe ser protagonista como ante Brasil, sea en las condiciones y el rival que sea (…) de los 10 que dirigió, ganó uno, estadísticas nefastas”.

“Creo que Lasarte tiene que entender que no sirve endulzar oídos, es bueno ser caballera y educado, pero hay que ser agresivo y tomar decisiones (…) me parece que falló rotundamente donde le quedaba la última bala, que es donde más cuidado debía tener y eso no se refiere a tener cuidados defensivos, sino a no fallar y falló feo, que también se lo traspasó a los jugadores”, complementó.

Sumado a esto, ante la eventualidad de recuperar a Alexis Sánchez, Ben Brereton y Francisco Sierralta la próxima fecha, mencionó que “tuvimos la posibilidad de sortear a casi todos los misiles y perdimos a Brereton y a un suplente como Sierralta, pero en definitiva nos bloquean algunas salidas y la situación se complica. Perú no tiene problemas”.

Finalmente, sentencia que en octubre el “siete puntos es el piso mínimo para llegar a 14 y entendiendo que el repechaje va a ser 24 o 25 unidades. Después de la fecha triple de octubre le van a quedar 18 en disputas y de eso debe sacar 10. Y de esos están tres ante Brasil de visita, tres con Argentina de local, tener que ir a La Paz, a Asunción, es durísimo. Para mí es el próximo partido definitivo: si no ganas a Perú te despides del Mundial”.