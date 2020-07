Sebastián Rozental y su pena por no ir al Mundial 1998: "Con el gol de Sierra me puse a llorar"

Sebastián Rozental fue uno de los jugadores de proyección que estuvo en el encuentro que jugaron las selecciones sub 23 de Chile e Inglaterra, el día anterior al gran triunfo en Wembley de la Roja de Nelson Acosta con dos goles de Marcelo Salas.

Rozental venía de una grave lesión que sufrió en el Glasgow Rangers y a principios de ese 1998 tenía la íntima ilusión de jugar el Mundial de Francia.

Invitado a las Historias de Florete de Redgol, el ex delantero confesó el dolor que le significó perderse la Copa del Mundo.

El gol del Coto a Camerún que emocionó a Sebastián Rozental (Getty Images)

"Fue súper duro. Como no estaba bien, me operé en marzo del 1997, después en septiembre, y luego en enero del 1998, cuando juega Chile contra inglaterra en Wembley, estoy en el banco de suplentes y estaba jugando. Soy titular en Escocia, pero no me sentía bien", relata Rozental.

Agregando que "de marzo a julio, en un par de meses, la ilusión de haber estado ahí y al tomar esa decisión de operarme en marzo, me dolió mucho tomarla porque automáticamente me perdía el Mundial".

El formado en Universidad Católica cuenta que luego de ver los partidos ante Italia y Austria, viajó como comentarista al partido ante Camerún, donde vivió una fuerte emoción.

"Estoy en vivo transmitiendo para Canal 13 y es una sensación fuerte, tristeza de no poder estar y alegría de lo cerca de estar, de pasar de ronda, y me pongo a llorar con el gol del Coto, pero de alegría por lo que estaba pasando en la cancha, en realidad fue una suma de muchas emociones", cerró.