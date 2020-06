Sebastián Rozental: "Siempre separé mi carrera en dos momentos, después de la lesión no pude ser el mismo"

Sebastián Rozental partió de Universidad Católica en 1997 para fichar por el mítico Glasgow Rangers de Escocia, cuadro en el que sufrió una grave lesión de rodilla apenas llegado.

En su partido de debut, Rozental le marcó al St. Johnstone, segundos después de sentir el primer indicio de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Lamentablemente, la cirugía realizada en Estados Unidos no fue totalmente exitosa.

“Hubo un quiebre. Siempre separé mi carrera en dos momentos. Después de la lesión no pude ser el mismo y eso me perjudicó en mi nivel y pasé por un montón de países”, dijo el ex delantero a ESPN FC Radio.

"SIEMPRE SEPARÉ MI CARRERA EN DOS MOMENTOS; DESPUÉS DE LA LESIÓN EN EL RANGERS MI NIVEL NO FUE EL MISMO"#ESPNRadioChile Sebastián Rozental afirmó que tras la rotura de ligamentos, su vida como futbolista dio un giro. pic.twitter.com/yZDXLxjsXB — ESPN Chile (@ESPNChile) June 4, 2020

Sentenció que “la lesión fue muy trágica. El hincha del Rangers supo que me lesioné al minuto de jugar y que no quise salir de la cancha, por eso marqué”.