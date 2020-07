Sebastián Rozental le echa la culpa a la 10: "Si hubiera jugado con la 64 nadie sabría que jugué en Independiente"

Sebastián Rozental fue una de las figuras de Chile en el Mundia sub 17 de Japón disputado en 1993 y era una de las grandes promesas del fútbol nacional, pero una grave lesión le impidió concretar todo su potencial.

Invitado a las Historias de Florete de Redgol, el ex delantero recordó su paso por el fútbol argentino el año 2000.

"Estaba bien en Escocia, y tomo la decisión de venir a Argentina para tener continuidad, asegurando eso, termino llegando a mediados de agosto de ese año, sin pretemporada, con entrenamientos de la selección, llego un jueves y debuto un domingo, con un equipo con muchos problemas, y fue una mala decisión dejar Escocia", asegura.

Sebastián Rozental ante Cruzeiro en la Copa Mercosur (Archivo)

En Argentina recuerdan que utilizó la 10 del gran ídolo del Rojo, Ricardo Bochini, algo que le pesa hasta ahora.

"A mi papá que en paz descanse le pregunto porque no me aconsejó de no utilizar esa camiseta", afirma medio en broma Rozental.

Agregando que "más encima yo nunca fui 10, no sé por qué utilicé ese número y eso influyó en que me fue muy mal desde el primer momento. Si hubiera jugado con la 64 nadie se acordaría que estuve en Independiente".