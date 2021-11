La última entrega de Ciper con relación a las sociedades de inversión en el extranjero en que participan distintas personalidades de Chile y el mundo salpica a tres ex futbolistas, dos de ellos además ex dirigentes de Colo Colo y Universidad de Chile. La desclasificación de documentos ha vinculado a diversas personalidades con evasión de impuestos, lavado de activos e incluso terrorismo.

No es mérito aparecer en los Pandora Papers, casi 12 millones de documentos filtrados por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que revelan sociedades fantasmas en paraísos fiscales, que permiten ocultar dinero de las autoridades, y sospechas que van desde la evasión y el lavado de activos al terrorismo.

La lista de personalidades que han sido vinculadas tiene incluso al Presidente Sebastián Piñera bajo investigación de la Fiscalía chilena, producto de la vinculación de estos archivos con la compraventa de la Mina Dominga, noticia que está en pleno desarrollo.

Pero los aludidos no son sólo políticos o empresarios. La última entrega de documentos por parte de Ciper vincula a varios actores destacados del fútbol chileno en los últimos años, entre los que se destacan Marcelo Espina, Sergio Bernabé Vargas y Sebastián Rozental.

Espina hizo carrera en Colo Colo como jugador, entrenador y director deportivo, cargo que abandonó en diciembre de 2020. Según los Pandora Papers, el argentino y su esposa, Sandra Maserati, son dueños de True Love International Ltd. en Islas Vírgenes Británicas.

Otro que aparece en la investigación fue director de Azul Azul hasta abril. Sergio Bernabé Vargas, el Súperman de Universidad de Chile, era director de Fontana Investing Ltd. hasta 2016, en el mismo estado caribeño, que tiene una población de apenas 23 mil habitantes.

La lista no se queda ahí. Cíper además revela el nombre de Sebastián Rozental, ex seleccionado e ídolo de Universidad Católica, que actualmente está vinculado al representante Fernando Felicevich. Su compañía se llama Sumatra Finance Limited.

La nómina se cierra con Leonardo Cauteruchi, ex arquero de Universidad Católica, Palestino, Concepción y Santiago Morning, que actualmente opera como representente y creó la sociedad Thirty Two Investment Ltd. en 2012.