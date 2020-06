Rodrigo Millar rompe el mito y niega un arreglo de Chile con España en Sudáfrica 2010: "En el espíritu de Marcelo Bielsa no estaba ir para atrás"

La selección chilena volvió a lo más alto del fútbol en 2010, porque de la mano de Marcelo Bielsa clasificó al Mundial de Sudáfrica, donde tuvo una decorosa participación.

La Roja con el Loco en la banca se metió en octavos de final, donde como siempre, se emparejó con Brasil, perdiendo por un claro 3-0.

Pero antes de ello tuvo que sortear un duro grupo frente a España, Honduras y Suiza, donde el último partido fue una derrota por 2-1 contra los hispanos, que ayudó a los dos equipos a acceder de fase.

El mito dice que el equipo nacional y los europeos "pactaron" en el segundo tiempo, cuando iban 2-1 y con ese resultado ambos pasaban de ronda, debido a que Honduras no podía con Suiza.

Rodrigo Millar y el momento del gol a España - Getty

Pero casi 10 años después de aquel episodio se rompe la historia, porque el volante Rodrigo Millar, autor del único tanto chileno aquella noche de Pretoria, dice que nada de ello ocurrió.

"Yo entré en el segundo tiempo, y la verdad no me di cuenta de nada. Estoy seguro de que no hubo nada, no creo que haya sido así. Los dos equipos teníamos claro que si había un gol, el rival se quedaba fuera", dijo en primera instancia el Chino a radio Cooperativa.

"Había mucho nerviosismo, porque todos quieren avanzar a segunda fase, pero que se haya llegado a un arreglo, no creo, o lo que se dice de Bielsa, que nos habría dicho que nos tiráramos para atrás, no está en el ADN de él, porque siempre quiere ir adelante, incluso como estábamos ahí, con uno menos", agregó el volante de Morelia.

Su pena con la Roja

Pero Millar también habló del gran dolor que le significó quedarse afuera de Brasil 2014 y de la Copa América 2015, por decisión técnica.

"Los momentos más duros en la selección fueron quedar fuera del Mundial de Brasil y de la Copa América de 2015. Han sido momentos durísimos", recordó el ex seleccionado.

"Para la Copa América de 2015 fue aún más duro, porque había hecho todo el proceso, había jugado los amistosos y la ilusión era mucho más grande porque se jugaba en Chile, con nuestra gente, y yo tenía la seguridad de que Chile iba a llegar a la final, por los jugadores, por la cabeza ganadora que tenía esa camada, y quedarme fuera fue un golpe duro", remató.

Rodrigo Millar, con 38 años, aún no se retira del fútbol y sigue vigente.