Metido en su corazón: Marcelo Bielsa llama y pregunta cómo está Chile en medio de la crisis

Marcelo Bielsa, más allá de los resultados deportivos y el inicio a nivel adulto de la generación dorada con el regreso a un Mundial después de 12 años, se quedó en el corazón de los chilenos por su forma de ser.

Y, por cierto, esto también le pasó al rosarino, quien se llevó a Chile en su corazón y así lo demostró una vez más en conversación con uno de sus grandes amigos en el país, el sacerdote Felipe Berríos.

Este último, en diálogo con Conversando en Casa con Nelson Osses en Radio Touch, reveló que Bielsa lo llamó para preguntarle cómo está el pueblo chileno con la emergencia.

Los hinchas de Chile guardan gran cariño por Marcelo Bielsa.

“Es un amigo muy cercano para mí. Nos comunicamos de vez en cuando, él es malo para lo tecnológico, pero mantenemos contacto”, expresó el sacerdote.

“Hace dos días me llamó y está preocupado por Chile, por todo lo que estaba pasando (…) Se preocupa por los más pobres, qué les puede pasar, se quedó en Inglaterra y está separado de Laurita, su señora, no pudo viajar”, profundizó Berríos.

De paso, expresó que la charla se trató sobre la gente. “Como es él, preocupado, haciéndome preguntas de la gente, de las poblaciones, cómo estaba el país. Hablamos largo, es bueno para hablar”, prosiguió.

“Yo humanamente, me nutrí de la sabiduría del pueblo chileno. Tengo admiración por el ciudadano medio de Chile y por la fortaleza de sus trabajadores. Abonaron mi forma de interpretar lo que es el sacrificio. Considero mis tres años y medio en Chile como un regalo de la vida. Aprendí a amar la vida estando aquí. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles ‘muchas gracias’” - Marcelo Bielsa emocionado hasta las lágrimas en su discurso de despedida de Chile en 2011.

Bielsa firmó como DT de Chile en agosto de 2007. Lideró el camino a Sudáfrica 2010 y estableció una serie de logros que no se daban hace años, algunos de ellos inéditos. Su contrato era hasta 2015, pero el desbanque de Harold Mayne-Nicholls de la ANFP para llegar a la presidencia de Sergio Jadue hizo que renunciara y se despidiera emocionado con el pueblo chileno.

UNA HISTORIA DE AMISTAD

Felipe Berríos conoció a Marcelo Bielsa cuando era DT de la Roja y confesó que no sabía quién era, lo que le produjo profunda vergüenza.

“Una vez estaba en Un Techo para Chile y me dijeron que me llamaba Marcelo Bielsa. Yo dije ‘quién es Marcelo Bielsa’. No tenía idea. ¡Cómo soy tan pelotudo! Después lo llamé de vuelta y él leía mis columnas en la Revista Sábado. Me invitó a almorzar a Pinto Durán y nos hicimos grandes amigos”, contó.

“Es una persona de un valor, tan valiosa, de una delicadeza, una sencillez. Conocí a su señora. Un día apareció acá en Antofagasta, llegó de sorpresa”, abundó.

Sobre esa sorpresiva aparición del DT en Antofagasta, quiso complementar recalcando que no tenía idea que él se dejaría caer en el taller para inmigrantes que Berríos dicta en dicha ciudad.

“Los periodistas me llamaron y yo no tenía idea. Deben haber creído que estaba mintiendo. Cuando íbamos a comenzar la grabación, apareció. Jamás me imaginé que se iba a pegar ese viaje. Es una bella persona, un tipo de esos gestos”, manifestó.

Finalmente, el cura Felipe Berríos comentó que Bielsa “extraña Chile, se le metió en el corazón. Me pregunta a cada rato, se acuerda de toda la gente. Él se emociona cuando habla de Chile”.