En RedGol en La Clave, el periodista hizo un análisis de lo mostrado por La Roja Sub 17 tras el triunfo ante Colombia. Además, también habló de Colo Colo y su triunfo ante el Pereira.

Rodrigo Herrera tiene fe: "La Roja Sub 17 le da señales a la Adulta del camino a seguir"

Sudamericano Sub 17

Sudamericano Sub 17

Un triunfo para recordar logró este miércoles la Selección Chilena Sub 17 en el Sudamericano de la categoría que se realiza en Ecuador. El equipo nacional se impuso por 2-0 ante Colombia y quedó con un pie y medio en el hexagonal final que da pasajes para el Mundial.

Un triunfo que analizó Rodrigo Herrera en RedGol en La Clave en la edición de este jueves. El periodista valoró lo mostrado por el equipo de Hernán Caputto e incluso destacó que el camino de este elenco debe ser tomado en cuenta por la selección mayor de Eduardo Berizzo.

Para Herrera, "el café tuvo un sabor agradable para Chile este jueves, por el notable triunfo de la Sub 17 sobre Colombia, en el aguacero de Guayaquil. Hay que destacarlo, porque es demasiado relevante para el futuro".

"Nos da señales no solo del recambio, sino también de la manera en que la Selección Adulta tiene que enfrentar este momento refundacional, donde se termina la generación dorada y nace algo distinto", agregó.

"El apoyo debe ser en el colectivo. No hay nada más importante en esta Roja Sub 17 que el trabajo en conjunto, donde las figuras están al servicio de esa fuerza, donde la individualidad no funciona por ella misma, sino que está en relación al poder que tiene el equipo y al trabajo que le da Hernán Caputto, sentenció.

Herrera destacó que "creo que ahí hay un camino, una posibilidad cierta de que este equipo siga creciendo. Porque no es muy común, en ninguna competencia, que le ganemos de manera consecutiva a Uruguay y Colombia".

"Para Colo Colo es un plus sumar en el extranjero"

El periodista, además, se refirió al empate de Colo Colo, sobre el cual señaló que "los hinchas del Cacique deben estar diciendo "se nos escapó el triunfo de las manos. Debimos haber ganado el partido". Y es verdad, para mi los cambios de Quinteros no fueron los adecuados, el partido terminó equiparándose para llegar al empate de Pereira".

Sin embargo, destacó que "sumar en el extranjero es un gran plus para el fútbol chileno. No siempre ocurre. El año pasado Colo Colo partió ganando a Fortaleza y quedó eliminado, porque no hay que olvidar un viejo paradigma que dice que la clasificación en Libertadores se consigue ganando de local, ojalá los tres partidos".

Revisa la editorial de Rodrigo Herrera en Redgol en La Clave