Rodrigo Herrera le pega a Cagigao por su fracaso en la Roja: "Acá los europeos no llegaron a inventarlo todo, que no se lave las manos"

En el programa Vive Redgol, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR y en las plataformas multimedia de Redgol, el conductor Rodrigo Herrera se dirigió en su editorial a Francis Cagigao, el polémico director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile.

El español señaló hace algunos días en Radio ADN que en el fútbol chileno no había un trabajo previo de datos de los jugadores, algo que Herrera rebatió.

"Cuando en el fútbol chileno se trae un extranjero para cumplir un rol importante, se hace por la experiencia, porque allá se trabaja mejor que acá y porque puede mostrar toda esa capacidad que ha expresado, por ejemplo, un hombre como Francis Cagigao en el Arsenal, donde trabajó por más de una década junto a Arsene Wenger", comenzó señalando.

Luego agregó que "aquello no implica que asuma nuevas responsabilidades y tiene que hacerse cargo de lo que ocurre aquí. Bien responsable de la elección de Lasarte y del fracaso que tuvo Chile en el camino a Qatar es precisamente el hombre vinculado al fútbol europeo, que llegó hace más de un año al fútbol chileno".



"¿Qué está pasando acá, sobre la declaración que hace en la radio ADN cuando habla de que en Chile no había método, nada de data ni nada información y no existían antecedentes del trabajo de Bielsa, Sampaoli o Pizzi? Da la impresión de que empieza a partir de cero y la verdad no es así", refutó el periodista.



Manifiesta que "es cierto que ha habido malos manejos de algún tipo de información. Se recordará que la data de Bielsa apareció en un canal, botada en un basural. o que Sampaoli se la pudo haber llevado la suya. Pero ojo, que con esa información que había entre el 2008 y el 2012 Cagigao no hubiese tenido mucha información para que Chile llegara al mundial de Qatar. Y lo mismo con la de Sampaoli, como excusa no sirve".



Enfáticamente sostiene que "acá los europeos no llegaron a inventarlo todo. Nosotros teníamos un camino bueno, malo o mediocre, y tenemos responsabilidad en los problemas que se vinculan a nuestro fútbol, pero no puede el señor Cagigago lavarse las manos y decir que aquí no había nada y que partió de cero".

Finaliza indicando que "todos sabemos que no es así, sobre todo pensando en la calidad de entrenadores que hemos tenido como Bielsa, Sampaoli y hasta Rueda, que puede gustar o no, pero al menos trabaja seriamente y algún papel, mail o memoria externa deben haber dejado. En esta, Cagigao, no estamos contigo".