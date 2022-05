Los últimos días de Francis Cagigao no han sido nada de tranquilos. O al menos eso es lo que dicen las siempre porosas paredes de la ANFP y el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Y a estas alturas no sólo se le cuestiona el trato con los funcionarios, si no que también el muñequeo permanente que ha tenido con la dirigencia. Y que está generando una crisis.

Hay varios temas. En Quilín aseguran que el director deportivo nacional estaba empecinado en presentar a Eduardo Berizzo como entrenador de la selección chilena, ya que creía que su intervención fue clave para la llegada del cordobés. Pero el arribo de Toto, aclaran, se da sólo por la voluntad del ex ayudante de Bielsa. Nada de proyectos o algo por el estilo.

Ante la pérdida de protagonismo, Cagigao forzó a que se publicara un extenso comunicado en el que él mismo destaca sus logros y su currículum. Aunque parte del directorio de la ANFP le pidió que no lo hiciera, porque se echaría encima a la prensa en un momento delicado, el ex veedor del Arsenal impuso su ley y apretó enter en el notebook institucional.

¿Qué dice el comunicado? En un lenguaje que al interior de la entidad califican de "soberbio", hay un párrafo en que culpa al equipo negociador de la Federación de Fútbol de Chile por el retraso en la llegada de Berizzo y otro donde critica abiertamente las condiciones existentes cuando asumió su cargo a principios de 2021.

Pero no es lo único. El otro conflicto que surgió tiene metido a Colo Colo, ya que los albos habían programado el partido ante Ñublense para el lunes y coincide con el inicio de la fecha FIFA y la obligación de liberar ocho jugadores a la selección chilena, más uno por parte del conjunto chillanejo.

Programación explicó que no se podía hacer otra cosa. Viernes o sábado eran imposibles, ya que reducían el descanso del equipo de Gustavo Quinteros después de jugar Copa Libertadores el viernes. El domingo juega Universidad Católica en Santiago y no puede haber dos partidos el mismo día en la capital. Así que quedó para el lunes.

Cagigao asegura que la fecha FIFA se conocía hace rato. Pero en Quilín dicen que los amistosos se programaron después de que se hiciera el calendario de esta fecha. Pero la solución es simple. "Deje que Colo Colo y Ñublense ocupen sus nominados y se presentan en Juan Pinto Durán, que queda a cinco minutos del estadio Monumental", le pidieron.

Pero Cagigao no quiere dar el brazo a torcer y cuando Colo Colo notificó la baja de Gabriel Suazo por un desgarro sufrido en Copa Libertadores, en su respuesta la selección avisó que los jugadores debían estar este lunes a las 14:00 horas y que no habría concesiones de ningún tipo.

Qué dicen en la ANFP. Que todos los países -Perú que prepara el repechaje, Argentina que juega su final con Italia, además de Uruguay y Brasil, donde no se detienen las ligas- han dado licencias antes de esta fecha FIFA. Cagigao es el único que exige la presencia de los jugadores por sobre los torneos, aunque se trate de amistosos.

Cagigao vertirá conceptos desde las 15:00 horas ante los medios de comunicación, en iuna conferencia "autoconvocada", según revelan desde la Roja. Lo cierto es que al inglés le quedan seis meses en el cargo y no está precisamente haciendo méritos para que su proyecto siga en pie.