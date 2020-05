Roberto Cereceda recuerda la inolvidable peladilla que recibió en la selección chilena

Roberto Cereceda tiene 35 años y es uno de los veteranos más respetados del fútbol chileno, al mantenerse vigente con la camiseta de O'Higgins de Rancagua y presencia permanente entre los mejores jugadores en su puesto del Campeonato Nacional.

Sin embargo, en 2011 hacía noticia por otra cosa. Una jugarreta que le hicieron en la selección chilena y le hizo enfrentarse al mundo sin pantalones, justo cuando Claudio Borghi trataba de imponer disciplina en Juan Pinto Durán.

En diálogo con LUN, Cereceda recordó la inolvidable peladilla de la Roja: "Siempre fui pelusón y molestaba a mis compañeros, pero ese día me tocó perder. Al Mago Valdivia lo había subido al columpio porque ese día, creo, había salido a aclarar algo con un canal de farándula".

Así llegó la amenaza del Mago. "Entonces me dijo: 'te vamos a hacer la peladilla'". Y cumplió. Con la ayuda de Jean Beausejour y Gonzalo Jara, le quitaron los pantalones a Cereceda. Lo malo es que el entrenamiento era puertas abiertas y estaba toda la prensa pendiente.

Roberto Cereceda mantiene su vigencia en O'Higgins de Rancagua

"Yo me reía no más y como que me dejé. El Bichi había dejado que la práctica fuera puertas abiertas, y cuando me doy vuelta, veo las cámaras. Yo no tenía problemas, pero me dio vergüenza. Y cuando vi que estaba la prensa, me quería morir", reconoce.

La fotografía del momento dio la vuelta al mundo rápidamente y Cereceda alcanzaba un protagonismo que no quería. "Me reía, pero igual me dio plancha. Los demás también se rieron, aunque estaban molestos", recuerda.