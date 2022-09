El León de México se prepara para el duelo de este viernes como visita contra Necaxa, por una nueva fecha de la Liga MX, con la tranquilidad de haber vuelto al triunfo ante Atlas tras una seguidilla de derrotas. Sin embargo, el tema de Byron Castillo, Ecuador y la Federación de Fútbol de Chile vuelve a rondar aunque se de forma inconsciente.

El jugador acusado de jugar con documentación adulterada las clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue llamado a declarar a Zúrich por la FIFA. Renato Paiva, el DT de León, abordó la situación de su pupilo y la selección ecuatoriana.

“Me han dicho, pero no hay notificación alguna, Byron está de viaje está para el partido. No (hemos hablado del tema), ósea, cuando hay una herida más machacas cuanto más tocas y más hablas, él sabe que nuestra posición de inicio fue siempre la misma, confianza total en él, así que en todo lo que paso está con nosotros, es cuestión de justicia, pero no voy a tocar en algo que ya he sido decidido en la primera instancia, no voy a tocar una herida, para mí no tiene sentido”, dijo el DT luso.

Consultado por el ánimo del jugador, Renato Paiva manifestó que “entrenó muy bien, está con nosotros, está contento, feliz, lo sentí muy normal así que nada, está con conciencia tranquila”.

Por otro lado, el DT de León respondió sobre la intención de Chile de sacar a Ecuador del Mundial con los argumentos sobre Castillo y las dudas sobre su nacionalidad. Para Renato Paiva no hay dudas de los méritos de la Tricolor.

“En esa no me van a pillar, nunca me han pillado, si ganas dentro de la cancha, o no ganas… y en realidad Ecuador ha probado ser el tercer mejor equipo de América del Sur, por detrás de Brasil y Argentina, con Byron o sin Byron. Él no jugó solo, así que yo entiendo las leyes, pero para mí es un dato muy feo”, sentenció el DT de Byron Castillo en León.