La interrogante planteada por Arturo Vidal a sus seguidores en redes sociales, consultando si debe seguir en la selección chilena, sigue dando que hablar, donde cercanos al King entran en el debate.

Así lo hicieron entrenadores que fueron clave en la formación del jugador del Flamengo, quienes en conversación con Redgol, aseguran que no es el momento para que esté fuera de la Roja.

"Uno lo va conociendo en lo futbolístico y hay un conocimiento en lo personal, pero hay que ver el contexto y todo. Para mi Arturo tiene que seguir en la selección hasta que no pueda más", comenta Hugo González.

"Mientras no exista alguien mejor que él, tiene que seguir en la selección. No hay recambios y los que han tenido la posibilidad no han demostrado que están sobre los históricos como Arturo, Charles, Bravo, Alexis, Gary, entonces mientras no salgan jugadores mejores que ellos no tendrían por qué no seguir", es enfático.

Pese a todo, sabe que ese tipo de determinaciones son muy personales, pero asegura que todavía el King puede dar mucho a este equipo.

"Ahora depende de lo que quiera, porque si no quiere seguir está en su derecho ,pero para mí no hay ninguno mejor. En el contexto que Arturo lo puede haber dicho. Él para mi juega en Flamengo, al nivel que juega, si bien no es titular, pero cuando lo hace fácilmente podría seguir y no veo otro jugador que pueda estar en ese equipo con esas capacidades, en lo futbolístico", finaliza.

Un referente

En pleno proceso donde se espera que aparezcan nuevos jugadores para la selección chilena, es que el técnico Jaime Vera destaca que la figura de Vidal también puede servir para los que hacen sus primeras armas en la Roja.

"La verdad que personalmente no me gustaría que saliera porque puede ayudar a los más jóvenes, por lo que si toma la decisión de dar un paso al costado sería una pena. Tiene mucho que entregar todavía a las nuevas generaciones de jugadores", precisa.

En ese sentido, está claro que todavía puede seguir entregando, algo que demuestra en Flamengo con los títulos.

"Él trabaja muy bien, es muy profesional y se mantiene en condiciones. Lo ha podido mantener durante muchos años y demuestra lo grande y buen profesional que ha sido en toda su carrera", finaliza.