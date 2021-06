Ramón Fernández fue dirigido por los entrenadores de Chile y Paraguay: "Berizzo es el mejor DT que tuve, es un adelantado, estuvo con Bielsa"

El volante de O'Higgins de Rancagua, Ramón Fernández, fue uno de los primeros refuerzos que tuvo Eduardo Berizzo cuando llegó al cuadro celeste en 2012 y gracias a su gran nivel exhibido, terminó llegando a la Universidad de Chile donde en 2014 fue dirigido por el actual entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte.

En conversación con Redgol, el mediocampista argentino se refiere al próximo duelo que enfrentará a dos de sus ex entrenadores al mando de las selecciones de Chile y Paraguay respectivamente, afirmando que "son dos grandes entrenadores, no hago ningún descubrimiento, en lo personal primero me tocó Eduardo, el que me hizo jugar muy bien, sacó lo mejor de mi en el Torneo 2012 en O'Higgins, luego Martín en la U donde fui campeón".

Pese a la simpatía que demuestra con el estratega de la Roja, Fernández cuenta que "con el Toto aprendí mucho, porque tácticamente es un adelantado, porque tuvo la suerte de trabajar con Marcelo Bielsa y su estilo y su manera de jugar es muy diferente a todos los entrenadores que tuve, fue el mejor entrenador que me ha dirigido".

Martín Lasarte y Eduado Berizzo frente a frente (Getty Images)

Respecto a Lasarte, el trasandino cuenta que "lo de Martín es diferente porque me tocó en una etapa donde tenía más experiencia, me tocó salir campeón con él, me gusta como lleva al grupo siempre con armonía, es una gran persona, es muy práctico para dirigir y me alegra que sea el entrenador de la selección chilena".

Ramón asegura que si algo hace parecido a ambos entrenadores es que "los dos manejan muy bien el grupo y los dos son muy minuciosos a la hora de ver cómo juega el rival".

Respecto a las diferencias que hay entre los estrategas, el 10 de O'Higgins asegura que "que la diferencia es que Eduardo trata de presionar más alto que Lasarte, por ahí Martín pide no desordenarse y cerrar los partidos cuando ya no se puede ganar y no quieres perder. Berizzo es de arriesgar y de tratar jugar mejor al fútbol en todo momento del partido".

A la hora de jugarse por un resultado, Ramón Fernández prefiere pasar. "Partido cerrado de dos equipos que juegan parecido donde no se puede dar pronóstico porque son dos grandes cuadros con buenos jugadores y excelentes técnicos", cerró.