Rafael Olarra hace bolsa a Javier Chevantón por canchero: "Me pegó por la espalda, es un cobarde"

Luego de las declaraciones de Javier Chevantón en el sentido de que Álvaro Recoba ofreció 300 euros para el que le pegara a Rafael Olarra en el Chile-Uruguay de 2003, el ex central chileno conversó con Redgol y aseguró que la actitud del uruguayo fue digna de un "cobarde".

El actual comentarista de ESPN leyó los dicho del charrúa y asegura que "hay mucho de cierto en lo que dice Chevanton con respecto a que parece que el día anterior surgió esta especie de apuesta por pegarme".

Olarra no critica el golpe del uruguayo, le molesta cómo recibió ese golpe. "Lo cuestionable es que esta pegada que él dice que me hace, es por la espalda, yo no lo veo y con esa estatura no tiene por donde. Me pega por la espalda y cuando reacciono le doy una patada y lo lanzo hacia atras y ahí se meten todos los compañeros y ahí se incendia algo por un túnel que no debimos haber salido", afirma.

El famoso partido entre Uruguay y Chile de 2003 (Archivo)

El Flaco relata que "el inicio lo protagoniza él de una forma muy cobarde, por la espalda, por atrás, nunca dio la cara y luego se escondió entre sus compañeros. Si yo le quiero pegar a alguien le pego de frente, así me enseñaron a mi".

Olarra igualmente asegura que "ya pasó, queda ahí".