Javier Chevantón: "Álvaro Recoba ofreció 300 euros para el que le pegara a Rafael Olarra"

Ernesto Chevantón confesó que gracias a una oferta de 300 euros hecha por Álvaro Recoba, no tuvo mejor idea que agredir al ex selecionado nacional Rafael Olarra en la previa del duelo entre Uruguay y Chile en las clasificatorias para Alemania 2006.

El partido se jugó el 15 de noviembre de 2003 en el Estadio Centenario y según relata el ex delantero charrúa, todo comienza antes del encuentro.

"El día anterior al partido estábamos viendo un video y en un sillón estábamos el Chino (Álvaro Recoba), Martín Ligüera, Carlos Bueno y yo. En el video aparece Rafael Olarra, un defensor que en aquel momento jugaba en Independiente y ¡pah! ¿Viste cuando ves a uno que no te cae bien para nada? Entonces le digo a Carlitos Bueno 'está para pegarle', y el Chino dice "Le doy 300 euros al que le pegue en el túnel", le contó Chevantón a Radio Sport 890 de Uruguay.

El oriental continua su relato describiendo que "en realidad estaba bromeando. En ese entonces se salía por el mismo túnel y yo fui el último en salir gritando 'Vamo Uruguay, vamo Uruguay' y con el codo los iba tocando a los chilenos. Cuando llegué a Olarra me empujó, y cuando me empujó le pegué".

Consultado si cobró los 300 euros de la apuesta, Chevantón lo niega rotundamente.

"No, le pegué un piñe y me tiré para atrás y ahí se me cerró Abeijón, Marcelo Sosa y alguno más. Ahí les pegaron, el Abeja y el Pato le pegaron a alguno más. Yo a Olarra le pegué seguro, le pegué un piñe que lo maté", cerró.