Una novedad de último minuto movilizará el amistoso programado para el próximo miércoles entre las selecciones de Polonia y Chile, en el marco de la despedida del elenco europeo antes de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

El escenario previsto para el amistoso era el Estadio Nacional de Varsovia, pero una inspección descubrió una peligrosa grieta en la estructura que sustenta el techo móvil, particularmente en una pieza del tamaño de un automóvil construida con acero y cuerdas, que deberá ser reparada o reemplazada.

La consecuencia es que el estadio cerrará sus puertas y el amistoso se disputará en el estadio Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, más conocido como estadio del Ejército de Polonia Josef Pilsudski, en homenaje al militar que lideró la independencia de su país durante la Primera Guerra Mundial.

13 mil personas quedan fuera



El cambio de estadio traerá aparejado un segundo problema para los organizadores, y es que las dimensiones del estadio del Ejército Polaco, que es donde actúa como local el Legia Varsovia, son bastante más reducidas y el aforo disminuirá en más de un 30 por ciento, de 44 a 31 mil espectadores.

Por esta razón, la Federación Polaca de Fútbol anunció que las entradas se reembolsarán en su totalidad y que habrá una segunda venta de boletos. Kamil Bortniczuk, el ministro de Deportes polaco, lamentó que una importante cantidad de fanáticos se "quedará con las ganas" de ver el último partido de Polonia antes del Mundial.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este miércoles 16 no te pierdas Polonia vs Chile desde Varsovia (14:00 horas) y el próximo domingo 20 a Eslovaquia vs Chile desde Bratislava (9:30).

Descarga la APP de Redgol en Google Play o App Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi, en territorio chileno. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl, para seguir a la Roja de Eduardo Berizzo.