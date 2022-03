+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

La triste goleada que sufrió la selección chilena por 4-0 ante Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 no dejó a nadie indiferente, y es que la dura derrota hace que Chile se aferre a un milagro para alcanzar el único cupo al repechaje.

Por esa razón es que al día siguiente del aplastante resultado los ánimos están bastante caldeados en el fútbol chileno y así quedó demostrado recientemente en la edición matutina de Deportes en Agricultura, donde Patricio Yáñez y Cristián Caamaño tuvieron una acalorada discusión.

Y es que el ex seleccionado nacional se mostró molesto por unas declaraciones del periodista deportivo, que señaló que hubo jugadores que les pesó la camiseta, y disparó con todo. “Lo que pasa es que ahora viene el descabezamiento de todos, ahora hay que echar a todos, Milad para la casa y todo eso", lanzó.

"Acá hubo una situación que tiene que ver mucho con que el recambio no tiene la misma estatura, y se está permanentemente comparando. Finalmente ya fue esta generación, hay que dar vuelta la página, buscar un técnico, comenzar a trabajar con los elementos jóvenes que vienen”, añadió.

Tras eso, Caamaño sacó la voz e indicó que “eso estoy diciendo, hay que construir un equipo como lo hizo Bielsa con Carlos Carmona cuando nadie pensaba que podía jugar Carmona porque estaba en O’Higgins de Rancagua y recién transferido a Italia, no había pasado nunca por un grande, porque Beausejour venía de una vuelta larga por el mundo sin saber cual iba a ser su destino, esos jugadores crecieron con Bielsa…”, a lo que Yáñez interumpió.

“Sí, pero siete u ocho venían por parte de José Sulantay”, indicó y obtuvo respuesta inmediata de Caamaño: “Pero uno sabía que Vidal, Isla, Medel, tenían otra pasta y que podían acompañar, pero ellos de un momento tomaron el liderazgo rápidamente porque Bielsa les permitió y les dio las herramientas".

"Hoy los técnicos no dan herramientas, no las dio Pizzi, no las dio Lasarte y no las dio Rueda, entonces si buscamos y supimos que el éxito iba por este camino, ¿por qué elegimos otro? Cuando nos farreamos Rusia 2018, entre jugadores de Generación Dorada, los mismos que alabamos, se farrearon y lo dijo Jorge Valdivia, ¿por qué insistimos con el camino que no nos dio resultado para Rusia y fuimos a buscar a Rueda? ¿Qué dice Arturo Salah con respecto a eso? ¿Qué dice Cagigao? Porque trajo a Lasarte, un técnico que estaba absolutamente fuera de la órbita", explicó.

Esas palabras no gustaron para nada a Yáñez, quien lanzó un "ahora dinamitamos a Lasarte" y el comunicador deportivo respondió: “Pato, yo me hago responsable de lo que digo, es un técnico que estaba fuera de órbita para una selección, sobre todo la chilena”, pero eso no quedó ahí.

“Ahora lo dinamitamos, ¿no tenía derecho de entrenar a Chile?”, insistió Yáñez y Caamaño aclaró que “yo no dinamito nada, con Lasarte no había chance de dar un salto de calidad”.

Tras eso, el mundialista con la selección en España 82 se explayó: “Yo lo que digo es que cuando llega Lasarte al medio chileno era un técnico que podía venir, no había ningún técnico comparado con lo que es Bielsa, Sampaoli, no había ninguno", a lo que el rostro de ESPN respondió que "pero fuiste a buscar y quisiste traer a Beccacece, a Crespo y a distintos técnicos de otra línea”.

“Pero es que por eso, ahora cualquier otro técnico hubiera sido mejor que lo que llegó, llegó lo que pudo llegar. Porque nadie va a asumir después de tantos partidos que había jugado, y después de un trabajo que no tuvo resultados por parte de Rueda, que probó no sé cuantos jugadores, seguía insistiendo con otros y no mostró nada”, soltó el ex Universidad de Chile y Colo Colo.

Para cerrar, Caamaño detalla que “pero yo cuando voy a buscar un comentarista de un estilo no puedo traer un comentarista de otro estilo, no hubo convencimiento de parte de la federación tampoco”, mientras que Yáñez concluyó señalando que “no había en el mercado tampoco un técnico que fuera un bis, por ejemplo, de Bielsa, no lo hay”.

"Hay que quedarse con los buenos recuerdos"

La goleada que Chile sufrió a manos de la Verdeamarelha dolió a lo largo y ancho de todo el país, y Patricio Yáñez no fue la excepción. Por eso, el ex seleccionado nacional utilizó su espacio en Deportes en Agricultura para referirse a la dolorosa situación y señaló que esta fue la despedida de la Generación Dorada.

“El análisis de la gente en general es que saben que hubo partidos en que esta Roja no respondió, jugando en un bajísimo nivel, en un momento decíamos que con Bielsa o Sampaoli todos juegan en Europa, el Gato Silva triunfaba en el fútbol español y era parte de la selección, bueno esa realidad hace rato que no se da", lanzó.

Tras eso, Patricio Nazario dispara sin filtro que "hay que esperar el partido del martes para ver si en rigor no nos da para más, pero hay que quedarse con los buenos recuerdos. Esta selección se arrastró por momentos porque el recambio tampoco tiene nivel y eso es algo que es súper importante".

"Para todo lo que viene no alcanza ni se compara, a lo mejor en el momento que salgan estos jugadores que decían ellos, porque hasta que no venga alguien que los supere me parece que va a seguir siendo así o que llegue un técnico que diga ‘saben qué, borrón y cuenta nueva voy a comenzar a trabajar con elementos jóvenes’ y ahí a lo mejor se da una situación diferente, que eso lo pueden hacer pocos técnicos en el mundo”, concluyó.

Ahora, la selección chilena se enfocará en lo que es su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 donde este martes 29 de marzo debe recibir a Uruguay en el estadio San Carlos de Apoquindo desde las 20:30 horas, donde también deben esperar por otros resultados para ver si alcanzan el único cupo de repechaje.