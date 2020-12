Patricio Ormazábal no piensa en la posible salida de Reinaldo Rueda: "Yo no puedo hablar de supuestos"

La selección chilena sub 20 se prepara con todo para el cuadrangular que tendrán entre este 8 y 19 de diciembre en Teresópolis, Brasil. La Roja se medirán ante Bolivia, Perú y la canarinha en sus primeros encuentros de cara al Sudamericano de Colombia de febrero próximo.

Pero las cosas en el elenco nacional han estado llenas de incertidumbre en los últimos días al conocerse que Reinaldo Rueda estaría muy cerca de dejar a la adulta. Este hecho impacta a la sub 20, ya que el cafetalero fue elegido por la ANFP para liderar, justamente, el proceso de recambio con los más jóvenes.

Este lunes Patricio Ormazábal conversó con los medios y le hizo el quite al momento que vive la selección mayor. "Yo no puedo hablar de supuestos, hoy el técnico es él. Trabajamos juntos y cada vez que ha habido fecha, hemos coordinados el tema del sparring, hemos hecho fútbol y esa comunicación está. Eso ha sido, puedo hablar de eso, de lo que me ha tocado vivir. Ha sido una buena relación entre la adulta y la sub 20".

Chile tendrá un cuadrangular en Brasil antes del Sudamericano sub 20 de Colombia. Foto: Agencia Uno

Eso sí, el técnico de la rojita aseguró que todo lo que ha hablado con Rueda ha sido solo por encontrarse. "La sub 20 está en Pinto Durán y tenemos contacto diario, hemos tenido conversaciones informales de la experiencia que tiene con las juveniles de Colombia, vamos traspasando información de jugadores y en eso hemos estado este año. Pero hoy no hemos tenido una reunión oficial de lo que está pasando".

Ormazábal también fue consultado por la inminente llegada de Francis Cagigao al nuevo cargo de director nacional anunciado por Pablo Milad. Sin embargo, descartó estar pensando en ello. "Hoy mi posición es de seleccionador sub 20 y no me corresponde opinar, para eso está la directiva de la ANFP y ellos ven el futuro de las selecciones y el fútbol chileno. Estoy preocupado de eso y de clasificar a un mundial".

Evaluación previo al Sudamericano

La sub 20 ha tenido un año más que complejo por la pandemia del coronavirus. El torneo de la categoría está suspendido desde el estallido social de octubre de 2019 y ahora se han quedado sin jugar por todo el 2020.

"Ha sido un año muy difícil para todos. Antes de la pandemia alcanzamos a tener dos microciclos, donde no pudimos tenerlos a todos. Y la vuelta ha sido complicada por la cantidad de partidos, no nos ha permitido un trabajo todas las semanas como en otros procesos. Pero esto es así, estamos todos trabajando para todos y entrenar al máximo. Hoy afortunadamente podemos tener enfrentamientos ante selecciones que enfrentaremos en el sudamericano", lanzó Ormazábal.

Desde el 8 la Roja estará disputando el cuadrangular en Brasil, la primera preparación de cara al sudamericano de Colombia en febrero. "La gira va a ser muy buena, enfrentamos a rivales como Perú, Bolivia y Brasil. Hay muchos, como los 2001, que no tienen experiencia internacional en selecciones. Ahí veremos cómo estamos y en qué nivel nos encontramos".

Finalmente Ormazabal lamentó no poder contar con todos los jugadores por los clubes que no los quisieron soltar. Sin embargo, explicó que "nosotros hicimos la convocatoria, pero sus clubes pidieron que se desvincularan por los compromisos que tienen ellos. Nosotros somos aliados de los clubes, entendemos su posición y hoy lo tomamos de la mejor forma y eso es que los que se suben los podremos evaluar y así, un poco antes de Colombia, tener a los jugadores 100% disponibles para competir con lo mejor que tengamos en el sudamericano".