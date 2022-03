El ex delantero de la Roja, Patricio Yáñez, espera que Neymar no tenga un buen partido con la selección brasileña en medio de un presente poco feliz del delantero en Paris Saint-Germain.

Patricio Yáñez y su irónico deseo para Neymar contra la selección chilena: "Que no me venga a hacer el partido del año si anda pegado al hielo en París"

La selección chilena se mide este jueves como visita frente a Brasil por la penúltima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, desde las 20:39 horas, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La Roja necesita subir en la tabla por ahora fuera del próximo Mundial.

Martín Lasarte pretende un once titular con esquema 3-5-2, con laterales-volantes por los costados que puedan realizar labores de mediocampo tanto como ayudar en la defensa.

De no mediar contratiempos, Chile formará ante la Verdeamarela con Claudio Bravo en el arco; Paulo Díaz, Gary Medel y Enzo Roco en defensa; Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Claudio Baeza, Arturo Vidal y Gabriel Suazo en el mediocampo; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en la delantera.

En el caso de Guillermo Maripán, el defensa no viajó a Brasil y es baja por lesión. Su reemplazante será Enzo Roco, pero Patricio Yáñez considera que Benjamín Kuscevic debería ocupar ese puesto.

“Menos mal que hay contingente para responder a estas ausencias. Me gusta más Kuscevic que Roco, ya lo hizo bien contra Bolivia y fue una de las figuras”, dijo Pato Yáñez en Deportes en Agricultura.

De ahí en más, el ex delantero consideró claves para poder conseguir un buen resultado en el Maracaná y de paso le pega a Neymar y su presente rodeado de polémicas disciplinarias que incluyen acusaciones relacionadas al alcohol.

“El resto… personalidad de Chile, que Brasil juegue su peor partido y que no me venga Neymar a jugar bien, si ha sido un desastre y anda pegado hielo en París. ¿Por alguna dolencia? No precisamente. Se le inflaman las amígdalas”, dijo Yáñez apuntando al trago.

Patricio Yáñez sentencia: “que Neymar no me venga a hacer el partido del año. Y que Chile tenga un buen partido y a encomendarse a san expedito”.

