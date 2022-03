Brasil ya tiene asegurado hace rato su cupo para el Mundial de Qatar 2022, y Chile busca el suyo, y justamente la Roja se medirá este jueves ante el Scratch, en un partido pactado en el estadio Maracaná.

En la antesala al compromiso habló el adiestrador del cuadro brasileño, Tite, quien quiere a una Canarinha ultra ofensiva este jueves en Río de Janeiro.

"La idea es tener cinco jugadores en una acción ofensiva y que llegue el sexto. Equilibrio de nuevo. Y un apoyo con la cuarta o quinta zona. La idea es tener siempre dos jugadores abiertos, sin importar si son laterales o extremos", explicó sobre lo que quiere ante el cuadro nacional.

Además, dijo que respeta mucho al elenco criollo, pero sabe que hay mucho en juego en las eliminatorias, por eso dice que Brasil saldrá a ganar, pase lo que pase en el resto de los compromisos.

"Primero, tengo mucho respeto por Chile. Una cosa es querer ser mejor, ser competitivo, ser leal, ser fuerte, ser mejor técnicamente y querer ganar el juego. El otro es el respeto por el otro lado. Como todo el mundo está peleando por la clasificación y nosotros estamos en nuestra preparación para la Copa del Mundo", comentó.

Además, Tite está muy emocionado de que Brasil vuelva a jugar como local en el histórico estadio Maracaná.

"El templo del fútbol mundial, lo veo en mi cabeza. Cierro los ojos y veo algunos lugares en los que he estado, son Maracaná y Wembley, no puedo ver otro estadio que represente la magnitud del fútbol como estos. Estoy teniendo la felicidad, tal vez mi papá del cielo junto con mi trabajo, me ha dado la condición para jugar este último partido en el Maracaná también. En la primera ganamos, en la segunda perdimos. Quién sabe, tal vez tengamos la competencia para salir con la victoria en este último", señaló.

