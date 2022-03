Brasil recibe a Chile en el Maracaná este jueves para cerrar con su público estas eliminatorias. Por lo mismo esperan una fiesta en Río de Janiero, la que los jugadores están seguros de poder protagonizar con su buen juego.

Es tanta la confianza que Vinícius, el delantero del Real Madrid, invitó a su familia y amigos al estadio. Para eso compró 120 entradas, ya que desean que lo vean jugar en casa, algo que no pasa hace mucho tiempo.

"Muy feliz de estar aquí en la selección, de tener la oportunidad de jugar en Río de Janeiro, con mi familia, con todos mis allegados, con la hinchada de Flamengo, que me tiene un gran cariño", comentó el canterano del Fla que jugó una sola vez en el Maracaná con la selección principal (la final de la Copa América 2021, contra Argentina) donde no hubo público.

Por eso agregó que compró muchas entradas para todos. "La familia es grande. Hace mucho tiempo que no juego en el Maracaná con público. Jugamos la final de la Copa América, pero no había tanta gente, así que estoy feliz de poder invitar a todos después de tanto tiempo", agregó.

El jugador merengue manifestó que "no todo el mundo puede verme en Madrid. Y tener esta oportunidad con la camiseta de la selección brasileña, no creo que haya nada mejor. Espero hacer un gran partido, que yo también pueda marcar mi primer gol con la Selección al lado de todos los que me quieren tanto y siempre quieren verme bien".

Además se refirió a lo que será estar con Neymar en ofensiva. "Muy feliz de estar jugando con Neymar, que es el ídolo de mi generación, es mi ídolo, estoy feliz de estar a su lado, de poder jugar en el Maracaná lleno de gente. Queremos hacer todo lo posible para ganar y con el gran espectáculo que la afición siempre espera de nuestra selección. Y haremos todo lo posible para hacer un gran juego", cerró.

