La selección chilena cuenta las horas para el trascendental partido de este jueves contra Brasil en el estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. En la práctica, la necesidad obliga a la Roja a sumar un punto de visita para derrotar sí o sí posteriormente a Uruguay para meterse en el próximo Mundial.

En el espacio Fanáticos de la Selección de Radio Agricultura, Jean Beausejour compartió un sabroso elogio a Charles Aránguiz, uno que será titular en el mediocampo de la Roja contra la Verdeamarela.

La pregunta de Fracisco Sagredo fue puntual: “¿De los fuera de clase, cuál es el que te vuelve más loco? Estamos hablando de Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que son los que llegaron más lejos. Cuál te llama más la atención”.

“De esos, yo digo que son los VIP. Después Charles… y el Mago (Valdivia). Son tipos que hacen cosas distintas. Aránguiz es un entrenador dentro de la cancha. Y no sólo por lo que habla. La gente cree que Charles es piola, pero en la cancha transmite mucho. Por ejemplo hablas de táctica con charles y queda asombrado”, sostuvo Beausejour.

“Las veces que me he puesto a conversar de táctica con Charles da gusto, la entiende muy bien. Él siempre está preocupado antes de los partidos y se pregunta cómo contrarrestamos esto, cómo vamos a hacer la presión. Cosas de las que no todos están preocupado, él sí. Para mí era un agrado”, sentenció el ex carrilero izquierdo de la Roja.

La selección chilena visita a Brasil este jueves 23 de marzo desde las 20:30 horas, por la fecha 17 de las eliminatorias a Qatar 2022 en el estadio Jornalista Mário Filho, el Maracaná.

