El equipo de Patricio Ormazábal no podrá contar con dos elementos de cara al partido final de la fase de grupos, este sábado ante Venezuela. Y se trata nada menos que de dos de los que tienen mayor recorrido profesional, uno en Universidad de Chile y otro en Colo Colo.

Pato Ormazábal pierde a dos experimentados para el cierre del grupo en la selección chilena Sub 20

Selección chilena Sub 20

Selección chilena Sub 20

A la selección chilena Sub 20 no le ha sobrado nada en el Sudamericano de Colombia, pero el estrecho triunfo sobre Bolivia (1-0) permite que el equipo que dirige Patricio Ormazábal sea dueño de su destino, de cara a su último duelo en el Grupo B este sábado ante Venezuela. De hecho, la Roja puede llegar clasificada a la fase final.

Sin embargo, también cabe la chance de que el choque sea definitivo y Chile esté obligado a ganarle a la Vinotinto junior. Un desafío en el que el elenco nacional no podrá contar con dos de sus jugadores con mayor experiencia en Primera División, como son Marcelo Morales y Joan Cruz, por sendas suspensiones.

El lateral de Universidad de Chile recibió dos tarjetas amarillas (83' y 88') y vio la roja del árbitro Nicolás Lamolina por acumulación, lo que le impedira actuar este sábado. Y lo mismo el mediapunta de Colo Colo, que sumó su segunda amonestación de la competencia (la primera fue contra Uruguay) y queda automáticamente suspendido.

Dos menos en la selección chilena Sub 20



De esta manera, la selección chilena Sub 20 lamenta sus dos primeras bajas en la competencia, justo en momentos en que no sobra nada. Marcelo Morales fue titular en los tres primeros partidos, mientras Cruz -quien además fue mundialista Sub 17 en Brasil- ha sido ingreso en todos los juegos.

¿Opciones? Para la zaga, puede aparecer el zurdo Yahír Salazar en lugar de Morales; mientras Cruz había sido relevo en la zona de gestación y Ormazábal cuenta con un abanico extenso de actores, como los estelares Darío Osorio y Lucas Assadi, y el aporte de Manuel Lolas, Paolo Guajardo y Gabriel Norambuena.

Chile se enfrentará con la selección venezolana, que suma dos derrotas en dos presentaciones, este sábado desde las 20:30 horas en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras en paralelo se enfrentarán en el estadio Deportivo Cali los equipos de Ecuador y Uruguay. Los tres líderes de la serie avanzarán al hexagonal final, que reparte cuatro boletos al Mundial de Indonesia.