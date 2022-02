El volante izquierdo Marcelo Morales viene siendo indiscutido desde la temporada pasada. Si bien ya suma minutos, asegura que el año pasado fue de aprendizaje, por lo que espera poder asumir un rol definitivo en este Campeonato Nacional. Si bien dice que falta por afinar detalles en la defensa, asegura que los errores son de todos y no de un jugador en particular.

Pese a los triunfos obtenidos en las dos primeras fechas del Campeonato Nacional, el plantel de Universidad de Chile ha sido autocrítico por el juego que han mostrado en ambos compromisos, donde aseguran que está lejos de lo que quiere plantear el técnico Santiago Escobar.

Por lo mismo, los jugadores también asumen que no se pueden relajar pese a los puntos obtenidos, teniendo en cuenta que está en ellos poder mejorar en el próximo encuentro ante Ñublense.

"Sí, en el equipo somos conscientes que tenemos muchas cosas por mejorar, trabajamos en el día a día, en la semana nos esforzamos, trabajamos con el profe, con el pf, con los compañeros. Somos conscientes que tenemos que mejorar detalles, que hay que enfrentar los partidos de distinta manera, pero es importante sumar, encuentro que con las dos victorias se hace más fácil la semana", detalla Marcelo Morales.

El lateral izquierdo, quien nuevamente aparece como la principal carta para esa posición, asegura que en esta temporada espera que sea su despegue definitivo por esa banda, donde poco a poco ha ido tomando protagonismo.

"Lo tomo de la mejor manera. El año pasado, si bien fue el primero en el profesionalismo, lo tomé con mucho aprendizaje, de mucho conocimiento a nivel futbolístico, táctico y personal. Este año quiero consolidarme, encontrarme en el puesto, ser más fijo. Encuentro que gracias a Dios se han dado las cosas, he podido jugar y rendido. Agradezco la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros que me ayudan en el día a día", profundiza el lateral izquierdo.

Por lo mismo, un tanto más empoderado en el plantel, el jugador asegura que las falencias que ha mostrado el equipo, corresponden a todo el grupo, por lo que no se puede andar culpando a un jugador en particular o a un grupo determinado.

"No fue por un jugador. Tenemos que mejorar todos, somos un equipo, tenemos que jugar todos para el equipo. No podemos decir que el culpable es uno u otro, no podemos echar la culpa a los jugadores, somos un equipo y somos responsables de todos de los errores", enfatiza.