Aunque todavía no es oficializado por la Conmebol, ya todos tienen más o menos claro el panorama que tendrá la selección chilena en materia de fixture para las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

El calendario preliminar es el mismo que ha tenido el premundial en las últimas ediciones y pondrá a la Roja en guardia desde septiembre, cuando visite a Uruguay y reciba a Colombia. En octubre, será anfitrión de Perú y viajará a Venezuela; mientras que en noviembre esperará a Paraguay y luego volará hasta Ecuador.

Un cronograma que inquieta al periodismo nacional, como lo reconocen Francisco Eguiluz, Coke Hevia y Mauricio Israel. En diálogo con Redgol, los expertos manifiestan sobre todo sus dudas sobre el futuro del ciclo de Eduardo Berizzo al mando del combinado nacional.

"Es un duro arranque y luego tienes un buen pack de partidos para sumar puntos. Después se empareja. Creo que como arranca muy dura la eliminatoria, Berizzo no debería arrancar las eliminatorias. No ha mostrado nada, no gana hace un año", advierte Hevia, voz de radio Pauta.

El fixture de Chile para las Eliminatorias 2026 1ª Uruguay (V) 10ª Colombia (V) 2ª Colombia (L) 11ª Perú (V) 3ª Perú (L) 12ª Venezuela (L) 4ª Venezuela (V) 13ª Paraguay (V) 5ª Paraguay (L) 14ª Ecuador (L) 6ª Ecuador (V) 15ª Argentina (L) 7ª Argentina (V) 16ª Bolivia (V) 8ª Bolivia (L) 17ª Brasil (V) 9ª Brasil (L) 18ª Uruguay (L)

Mauricio Israel no está contento con el fixture. "Las repeticiones nunca son buenas y partimos con Uruguay en el Centenario, una prueba de fuego para determinar exactamente cómo nos va a ir en las clasificatorias. Esoy un poquito asustado y preocupado, pero es lo que hay. Me preocupa no partir de local para asegurar tres puntos y ayudar en lo anímico".

Pancho Eguiluz cree que el calendario es positivo para Chile, por historia. "Pero por el momento de la selección, por el entrenador que tiene y la nula preocupación desde la dirigencia del fútbol chileno -no tenemos ni siquiera un gerente a cargo de lo futbolístico-, la historia puede quedar en el pasado. Lo grave es que Chile en 2023 puede quedar eliminado de un Mundial que es 2026".

La selección chilena terminó séptima en el último proceso eliminatorio, con apenas 19 puntos en 18 partidos disputados, producto de cinco victorias, cuatro empates y nueve derrotas.