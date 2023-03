Todavía quedan entradas: ¿Cuál es el precio para ver a Chile vs Paraguay en el Monumental?

Chile tendrá un partido amistoso ante Paraguay, el cual marca el regreso de La Roja a territorio nacional. Eduardo Berizzo trabaja en el equipo que tendrá que enfrentar las Eliminatorias, para lo cual este duelo es clave para poder ir observando nuevas piezas. El público también quiere ver a los cracks de siempre, por lo cual te dejamos la info de las entradas.

¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Chile vs Paraguay?

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket. A continuación, te dejamos los precios de las distintas ubicaciones:

Silla de ruedas: $11.000

Magallanes (visita): $11.000

Arica: $11.000

Galvarino: $11.000

Lautaro: $11.000

Caupolicán: agotado

Tucapel: agotado

Cordillera: $27.500

Oceano: $44.000

Pésimo inicio de Berizzo

El argentino asumió en Chile luego del fracaso que fue no clasificar a Qatar 2022. Sin embargo, a pesar de que lleva menos de un año en el cargo, los números no lo acompañan. En siete partidos dirigidos, ha perdido en cuatro y empatado en los restantes tres. La Roja no gana un partido desde febrero de 2022, cuando venció a Bolivia en La Paz.

El trabajo de Berizzo está en el foco y sobre todo cuando el fútbol chileno a nivel de selecciones no pasar por su mejor momento. El partido ante Paraguay será una prueba de fuego, ante los hinchas y con las Eliminatorias ya en el horizonte. La Roja comenzará su camino al Mundial 2026 en septiembre, ante Uruguay como visita y con Colombia como local.

Para el partido ante la Albirroja, Chile contará con los seleccionados del extranjero, entre los que destaca Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, además de la presencia de otros jugadores que deberán encabezar el recambio Gabriel Suazo (Toulouse), Felipe Méndez (CSKA Moscú) y Marcelino Núñez (Norwich City), entre otros.