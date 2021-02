Palestino advierte: "No me han llamado de la ANFP por José Luis Sierra, están en un zapato chino"

Los plazos comienzan a preocupar a la ANFP. De aquí al jueves se espera que Matías Almeyda se desvincule de San Jose Earthquakes de Estados Unidos para convertirse en el nuevo entrenador de la selección chilena. Pero si no... llegan nuevos candidatos.

Según revelaron desde Quilín, la segunda alternativa es el también argentino Hernán Crespo. Pero la situación tampoco está adelantada con el director técnico de Defensa y Justicia y reciente campeón de la Copa Sudamericana.

Por esta razón y de manera casi orgánica, aparecieron nuevos postulantes. El más aventajado parece ser José Luis Sierra, de impecable campaña en el Campeonato Nacional al mando de Palestino y con un poderoso currículum internacional a cuestas.

Sin embargo, en el cuadro de colonia prefieren ir tranquilos por las piedras. Por eso, el presidente tricolor, Jorge Uauy, se confiesa con Redgol y explica el verdadero alcance del interés de La Roja por el popular Coto.

"No me ha llamado nadie de la ANFP. (El presidente, Pablo) Milad no ha hablado conmigo y el Coto Sierra tiene contrato con Palestino", advierte el mandamás árabe. Sierra firmó en noviembre de 2020 un vínculo que se extiende hasta el término de la próxima temporada.

De todas formas, Uauy no descarta la posibilidad. "Puede ser un tema de tiempo, me preguntas ahora y o te contesto, pero entiendo que la ANFP está metida en un zapato chino. Eso es lo que puedo decir", concluyó el alto dirigente.

José Luis Sierra tiene una vasta experiencia como jugador en La Roja, donde le correspondió actuar en dos eliminatorias y tres ediciones de la Copa América. Su máximo registro fue el gol a Camerún que clasificó a Chile a octavos de final del Mundial de Francia 1998.

La selección chilena trabaja contra el tiempo, ya que debe enfrentarse a sus similares de Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito el próximo mes, en la quinta y sexta fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.