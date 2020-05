Pablo Guede: "La gran ilusión de Jorge Valdivia es volver a la selección"

Pablo Guede reveló que el deseo máximo de Jorge Valdivia es volver a vestir la camiseta de la selección chilena, donde suma más de dos años sin actividad, desde 2017 en la derrota de la Roja ante Brasil por las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

En conversación con Radio La Clave, el entrenador de Morelia subrayó que el incentivo que tiene el Mago desde su llegada al fútbol mexicano va más allá que cualquier deseo de revancha vinculado a su polémica salida de Colo Colo en 2019.

"No vino picado, dio vuelta la página y su gran ilusión es volver a la selección, pero para volver sabe que tiene que jugar muy bien y su única manera es entrenando muy bien, no tiene otro camino. No tiene tiempo para estar picado con alguien o perder energía", sostuvo.

Valdivia se perdió los últimos partidos del equipo antes del receso por una lesión. "Tuvo la mala suerte de que lo sacaron de una patada muy fuerte en el gemelo, esos golpes son complicados", reconoció Guede.

"Pero te hace magia, yo hablé mucho con él antes de venir y lo único que quería era jugar para estar cerca de la selección. Cuando alguien de su edad tiene ese deseo, se mata entrenando. Me sorprendió con las ganas que llegó, sólo tengo palabras de agradecimiento", expresó.

En cuanto a los otros chilenos de la plantilla de Monarcas, reconoció que Martín Rodríguez tuvo la opción de volver a la Roja, "pero el que está bárbaro es el Chino (Rodrigo Millar)".

"A sus 38 años corre más que todos, corre más intenso que Martín Rodríguez, aunque Martín es mucho más rápido, pero la intensidad que mantiene Millar por 90 minutos es más fuerte, siempre sale primero en los partidos. El GPS te indica que es el que corre más", valoró.