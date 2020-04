Las diez mejores frases de la tormentosa relación entre Jorge Valdivia y Colo Colo

Jorge Valdivia, en conversación con ESPN, habló de Colo Colo, del amor que siente por el club, pero el nulo cariño que tiene con las personas que trabajan y administran al club en estos momentos.

Teniendo eso en consideración, acá te dejamos las mejores 10 frases de la relación tormentosa entre el Mago y el Cacique a lo largo de toda la carrera.

1-“A mí Mario Salas me dijo ‘yo quiero que tú sigas’. Espina también. Luego seguía la reunión con mi representante para tirar los números. Ellos se juntaron dos o tres veces y nunca hubo una propuesta. ¿Qué salió? Que yo quería dos años, me ofrecían uno, reducirme el sueldo. De eso nunca supe, no hubo nada concreto”, ESPN 2020

2- “Hubo molestia, quedé dolido por cómo lo manejaron. Le dijeron a mi representante que el club desistía de la renovación. No sé si ya tenían contactado a Matías Fernández. Después Harold dijeron que yo tenía las puertas abiertas pero mi representante las tiene cerradas, tiene prohibido entrar al club", ESPN 2020.

3- "Si tanta estima me tenían, por lo menos por dignidad me deberían haber mandado un mensaje de texto. No creo que hayan perdido mi WhatsApp, mi correo electrónico. No costaba tanto para llamarme y decirme como a Jaime Valdés ‘sabes, Jorge, no vamos a seguir contigo’. No pasa nada. Si me tenía que ir, me iba a ir agradecido, Colo Colo me dio todo, soy un agradecido de la institución, no de las personas que hoy la integran”, ESPN 2020.

4- “Colo Colo es Colo Colo, no es Juanito Pérez, no es Pedro Pablo, no es Matías no sé cuantito, ningún nombre propio. Y Colo Colo siempre me dio todo. Desde que estaba en las juveniles, cuando tuve problemas, Colo Colo siempre me apoyó, fui vendido, le di plata al club, volví en un momento donde venían de perder un campeonato, llegué, fui campeón, hice muchos amigos. ¿Qué me dejó Colo Colo? Todo. A Colo Colo le debo todo. A Palmeiras también, porque me hizo conocido internacionalmente y a la selección. Colo Colo no es Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls, Pablo Guede, Mario Salas, Claudio Borghi. No. Colo Colo es la institución que me dio todo. Todo”, ESPN 2020.

5- "Es difícil volver a Colo Colo porque todos sabemos que está Espina, quien ya se comió a (Miguel Angel) Romero y (Mauricio) Donoso. Mientras Jaime Pizarro no saque a Espina será difícil que pueda jugar otro mediocampista. Donoso en un muy buen jugador... Espina en la final (del Torneo de Clausura ante Cobreloa) estaba cansado, el campeonato ya le pasó la cuenta, e incluso así no se atrevió a sacarlo. Yo quiero jugar, seguir demostrando mi nivel y mientras esté Espina no lo voy a hacer" Jorge Valdivia en diciembre de 2003, cuando terminaba su préstamo en la UdeC.

6- "Les falta un café a estos dos para ponerse de acuerdo (Harold y Espina). Las ratas se pisan la cola solas. Esto da vueltas", CDF 2020.

7- "Decidimos no renovar el vínculo laboral con el jugador Jorge Valdivia Toro, quien vence contrato con la institución el 31 de diciembre de 2019. Ante la ausencia del jugador del país, dicha decisión fue comunicada esta tarde a su agente, don Mauricio Valenzuela", comunicado de Colo Colo en la salida del Mago.

8- "Hablé con Espina y me dijo que soy un jugador importante para el equipo, lo que bastó para ponerme a trabajar de cabeza por Colo Colo. Estoy muy contento con mi vuelta a Colo Colo, ya que siempre busqué estar acá. No lo veo como un retroceso en mi carrera, sino como un paso para volver nuevamente a Europa", Jorge Valdivia 2005 cuando volvía al primer equipo.

9- "El que no juega por producto de alguna situación que haya sido buscada, en este caso por algunas expulsiones o reacciones que no se justifiquen, y viene un compañero y lo hace bien, perdió su posibilidad. Y el que llegó, si lo hace bien, va a seguir", Marcelo Espina en 2005.

10- "Muchas gracias a todos quienes participaron a esto. De verdad es una alegría inmensa volver y poder gritar campeón. Te doy gracias Dios por esta chance. Empuje y coraje de este equipo que bien merecido grita campeón CTM", Jorge Valdivia y la estrella 32.