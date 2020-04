Valdivia sin tapujos sobre Jean Beausejour: “Nadie le llega a la rodilla, es el mejor lateral izquierdo de la historia de Chile”

Hace algunos días, Reinaldo Rueda deslizó la opción de que Jean Beausejour pudo haber jugado como central en la selección. “En su momento lo hablamos con el profe Kudelka. Le dije que para mí Jean Beausejour sería el central por izquierda perfecto. Por su experiencia e inteligencia, sería un líder con perfil zurdo desde el fondo y ya no estaría tan expuesto al recorrido”, comentó el DT de la Roja.

Ante esto, a buenas y a primeras, Jorge Valdivia reaccionó con una carcajada. “¿Qué le pasó a Rueda? ¿Está loco? ¡Defensor central! Nah… Tendría que escuchar la declaración de Rueda para saber si es verdad que lo dijo”, comentó el Mago en ESPN Radio Chile.

Luego, sin filtro, lo ungió como el más destacado en su puesto en la historia. “El Negro es uno de los amigos que el fútbol me dio. Es mi hermano, lo conozco hace muchos años, es el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno de todos los tiempos no siendo lateral izquierdo, yo lo conocí de extremo, de wing como decía el profe Bielsa”, lanzó.

Jorge Valdivia y Jean Beausejour las vivieron todas en la Roja. (Foto: Agencia Uno)

Poco después, reflexionó un poco más su respuesta. “Ahora, si Rueda lo piensa así, es porque Jean le puede entregar otras cosas en una línea defensiva, como experiencia, orden, no habiendo jugado nunca ahí puede manejar los tiempos. Cuando me lo dijeron la primera impresión que tuve fue reírme, Jean nunca ha jugado ahí y quizás no siente esa posición, por eso digo ‘qué locura prepara Reinaldo Rueda’. Pero tendríamos que escucharlo a él”, aseveró.

“No puedo hablar en virtud de un supuesto, del pajarito de Twitter, que ‘me dijeron o supe por allá’. Pero poniéndonos en el caso, viene la otra respuesta, Jean es inteligente y a pesar de sus años y trayectoria, todavía no hay un lateral izquierdo que le llegue a la rodilla. Quizás no es una locura ponerlo de central aunque a la vez lo es, jajaja”, remató.

Finalmente, dijo de un retorno de Bose al combinado nacional que “sería bueno que vuelva. Pero ya declaró y lo conocen, es un tipo serio, correcto y si lo dijo es porque no hay vuelta atrás”.

“NO ME DESCARTO DE LA SELECCIÓN”

Sobre su futuro en la Roja, como siempre, el Mago se mostró entusiasmado. “Estoy en actividad y la selección es una consecuencia muchas veces de cómo estás en tu equipo. Hay jugadores que es lógico que no jueguen tanto y vayan igual, como Arturo (Vidal), Gary (Medel), Alexis (Sánchez). Son de confianza absoluta para cualquier entrenador. Pero soy de la idea que mientras esté en actividad, estoy disponible. México le da muchos jugadores a Chile. Si la liga vuelve, juego, lo hago bien, estoy relativamente bien, apto para volver y el entrenador decide llamarme, voy feliz. Pero es teórico”, expresó.

La Roja no es un capítulo cerrado para Jorge Valdivia. ¿Volverá? (Foto: Agencia Uno)

Además, dijo del proceso del cafetalero que “lo mejor que le vimos a la selección fue la última Copa América. Sacando los amistosos, que no fueron buenos. Fui un crítico constructivo, positivo, dije que eran amistosos, el entrenador necesitaba ver jugadores para ver en quién podía confiar y quién podía aguantar la presión de saber que iba la bicampeona de América a defender su título a Brasil. No es fácil para una selección que no está acostumbrada a ganar llegar así. Los amistosos fueron hechos para eso. Lo que mejor se le vio fue cuando fue por los puntos, de verdad. Ahí aparecieron jugadores que ya eran destacados y otros como Érick Pulgar que ya se ganó su puesto por muchos años. Había que tener los huevos bien grandes para afrontar una situación así”.

Finalmente, Valdivia recalcó que “no me gusta cuando dicen ‘está disponible para la selección’. Suena como si pusiera presión. Me gusta más que se diga que ‘no descarta la selección’. Todos quisieran estar en la selección y están disponibles, porque tienen condiciones. Yo no me descarto, ojalá así sea”.