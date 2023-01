El talentoso volante de Universidad de Chile no fue titular en el estreno de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20 de Colombia, y Patricio Ormazábal recibió varias críticas. Tras el 1-1 ante Ecuador, el DT del combinado nacional sacó la voz para dar sus argumentos.

Ormazábal explica la suplencia de Assadi en el debut de la Roja Sub 20 por el Sudamericano

Tremenda sorpresa generó Patricio Ormazábal este viernes 20 de enero recién pasado cuando decidió no poner a Lucas Assadi como titular en la formación de la selección chilena Sub 20 para debutar en el Sudamericano de la categoría que se juega en Colombia, algo que le costó varias críticas y que después se tomó el tiempo de explicar.

Coke Hevia comandó el grupo de futboleros furiosos y tildó de un "escándalo" la suplencia del talentoso mediocampista de Universidad de Chile en la oncena inicial para desafíar al campeón vigente Ecuador. Por eso, una vez se concretó el empate 1-1 contra la Tricolor fue el propio técnico de la Roja juvenil quien sacó la voz para argumentar.

En conversación con ADN, Ormazábal detalló su decisión de dejar a Assadi en la banca. "El primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras. Siempre estuvimos presionando, el equipo fue muy corto, entonces por eso tomamos la decisión. Generalmente, el equipo ha jugado con el 4-3-3 y también con 4-3-2-1 y luego veremos que es lo mejor ante Uruguay", inició.

Tras eso, complementa que "Fuentealba es un jugador mixto y Maturana también. Fuimos con tres delanteros. Fuimos un equipo con mucho orden, con mucha intensidad. Habíamos jugado con Ecuador y sabíamos que si no emparejábamos en la parte de la intensidad nos pasaban por arriba".

Cambiando de tema, el entrenador de 43 años también se refiere a las buenas sensaciones que le dejó el arranque de sus dirigidos en la competencia que entrega cupos al Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Panamericanos de Santiago, a los que La Roja ya clasificó como anfitrión.

"Me quedo con una sensación de tranquilidad porque competimos. Era lo que habíamos hablado con los jugadores, que teníamos que entregar todo en cada partido para pelear. En ese sentido, me quedo tranquilo. Si analizamos por las jugadas que tuvimos, pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo, pero esto es fútbol. En la primera llegada, ellos igualaron y en el segundo tiempo se equilibró todo. Esto es así", detalló.

Para finalizar, Pato Ormazábal señaló que sobre el polémico gol anulado "me dijeron que hubo una pelota que creo que fue gol y parece que sí. Me dijeron después del partido. Me quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores, da aire y nos deja claro que se puede".