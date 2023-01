La selección chilena está lista para su esperado estreno en el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Este viernes desde las 21:30 horas la Roja de Patricio Ormazábal se enfrenta a Ecuador por la primera fecha de la fase de grupos, buscando los tres puntos que inicien el sueño mundialista.

El equipo de todos llega al certamen de la mano de varias figuras que ya han dado que hablar en las canchas de nuestro país. Nombres como Darío Osorio, Lucas Assadi, Joan Cruz y Jeison Fuentealba son algunos de los que destacan en la lista.

El desafío en el Sudamericano Sub 20 no es menor, ya que además de coronar a la selección campeona también da cuatro boletos para el Mundial de la categoría, a disputarse en Indonesia entre mayo y junio de este año.

Patricio Ormazábal hizo noticia días atrás cuando aseguró que no se le exige la clasificación a la cita planetaria. "El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y adulta", dijo en ese momento.

Aunque en la previa del duelo con Ecuador explicó todo. "Nunca dije que el objetivo no era ir al Mundial. Si pasamos la fase de grupos vamos por el otro objetivo que sería clasificar al Mundial. En la interna sabemos claramente lo que tenemos que hacer y vamos a poner todo eso para poder lograrlo".

Pero más allá de objetivo, lo primero es lo primero. Esta noche ante Ecuador tendrán la misión de sumar los primeros tres puntos que permitan soñar a la próxima fase. Para ello, el técnico entregó una formación que trae una tremenda sorpresa.

Lucas Assadi y Joan Cruz finalmente quedaron fuera del once estelar. Ambas joyas de la U y Colo Colo, respectivamente, tendrán que esperar por su oportunidad en la banca, en una decisión que ya en la previa había dejado varias reacciones.

El equipo que saltará a la cancha estará conformado por Vicente Reyes; Maicol León, Matías Vásquez, Tomás Avilés, Marcelo Morales; Renato Cordero, Jeison Fuentealba, Martín Maturana; Darío Osorio, Gabriel Norambuena y Vicente Conelli.

La selección chilena tiene todo listo para ir a pelear el liderato del Grupo B. La Roja inicia su sueño en el Sudamericano Sub 20 de Colombia, donde espera demostrar que está para liderar el recambio de la adulta.

