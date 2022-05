Nelson Tapia muy complicado e incómdoo con el caso Byron Castillo vs Chile: “Lo dirigí, lo conozco, no es bueno que pase esto”

Byron Castillo llegó a un límite. Chile reclama los puntos que perdió con Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 alegando que el futbolista de Barcelona SC presentó documentos adulterados, toda vez que, según sus pruebas, nació en Colombia. Y en medio de este litigio, el lateral explotó en el último partido de su club, donde hizo un penal y, llorando, le pidió a su técnico que lo sacara del encuentro.

Y Nelson Tapia es voz autorizada para opinar del tema, dado que está “al medio”: fue un reconocido seleccionado nacional, mundialista en Francia ‘98, pero se ha radicado en Ecuador donde ha hecho su carrera como técnico. Es más, dirigió a Byron Castillo en Barcelona SC y lo conoce perfectamente.

“La situación se la puede sentir incómoda, yo dirigí a Byron en el 2019, lo conozco. Soy chileno, trabajo en Ecuador, me mantengo al margen, la opinión la debe tener la FIFA, no sé si es correcto o no lo que hace Chile”, reflexionó el ex portero en diálogo con Pelotazo al Vacío, el podcast del periodista Jorge Gómez.

Sobre el clasificar por escritorio al Mundial, Tapia dijo que “no es lo ideal, parece que quieren algo de una u otra forma, no es lo más correcto, por eso no me hago partícipe de esto, estoy trabajando acá y me han tratado muy bien, prefiero mantenerme al margen”.

Sobre Castillo, manifestó que “tengo la mejor impresión de él, como jugador y persona, es uno de los mejores laterales con proyección del fútbol ecuatoriano, es un tipo muy transparente, no es bueno que viva esta situación ni para ningún otro jugador, no la debe estar pasando bien”.

Finalmente, recalcó que “me parece que siempre que hay que ganar en cancha, es muy incómodo hablar de la situación, tengo mucho respeto al fútbol chileno, ecuatoriano, y no es bueno que pase esto”.