El emblema de Universidad Católica, Milovan Mirosevic, pasará a formar parte del staff de entrenadores de la selección chilena. Aunque todavía no se confirma su rol, estará junto a Patricio Ormazábal, quien dirige a la selección Sub 20 con miras al Sudamericano de 2023.

La presencia de Universidad Católica en la selección chilena es indesmentible. De hecho, buena parte de la Generación Dorada encuentra su origen en el conjunto cruzado, señal clara de la importancia de la Franja en la formación de futbolistas de élite.

Pero no es el único aporte a la Roja. Así deja en claro Milovan Mirosevic, quien anunció este mediodía que abandonará el trabajo en las series menores de la UC, para incorporarse al staff de entrenadores de la selección chilena a partir de las próximas semanas.

En su despedida, el Milo agradeció los más de cuatro años que trabajó en San Carlos de Apoquindo después de su retiro como futbolista. "Utilicé muchas herramientas para conocer jugadores y procesos de aprendizaje, además de todo lo que envuelve el ciclo para terminar siendo un futbolista profesional", explicó.

Mirosevic agradeció a todas las instancias del club y dejó la puerta entreabierta para un regreso próximo. "No olvidaré nunca que me formé acá y he trabajado acá, y hoy mi camino va por otro lado, hay un dsafío personal de por medio y seguro que nos volveremos a encontrar en algún minuto", concluyó.

A falta de Mundial adulto, serán las selecciones menores las que lleven la bandera de la Roja en los próximos meses. A los trabajos en categorías Sub 20 y Sub 17, se suma el proceso que debe seguir un nuevo representativo.

Se trata de la selección masculina que participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que competirá como local por un boleto a los Juegos Olímpicos de 2024. Aún no se define la categoría, pero se trataría de una serie Sub 22.