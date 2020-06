Mauricio Isla recuerda su gol a Uruguay: "Alexis estaba solo, pero me di cuenta que tenía que patear yo"

Este 24 de junio es una fecha especial para el fútbol chileno. Este mismo día, pero hace cinco años atrás, la Roja vencía por 1-0 a Uruguay y se instalaba en semifinales de Copa América gracias a Mauricio Isla, quien fue el responsable de uno de los goles más gritados en la historia de la Selección.

Dicho encuentro tuvo de todo, como el dedo de Gonzalo Jara o el "Con respeto" de Jorge Valdivia. Pero la imagen del Huaso rematando el balón en el límite del área es imborrable para los fanáticos del fútbol de nuestro país.

En conversación con el sitio oficial de la Roja, el lateral recordó su tanto y el encuentro, uno para el que esperaban encontrarse "con mucha posesión de balón para nosotros, pero que también debíamos estar muy concentrados en defensa por sus contraataques o centros".

Fernando Muslera se estiró lo que más pudo, pero no logró alcanzar el feroz remate de Mauricio Isla en Copa América. Foto: Getty Images

Para Isla, "todos los partidos con la Selección son importantes para mí", pero el gol ante los charrúas es más que especial. "Ese con Uruguay lo recuerdo con mucha emoción por el gol y por estar en nuestro país, con mi gente y con nuestra hinchada".

El Huaso también revivió los segundos previos a la anotación, donde pudo dar un pase a Sánchez y, quizás, cambiar por completo la hsitoria. "Cuando me llegó el balón del ‘Mago’, en un momento pensé en darle el balón a Alexis que estaba solo a la derecha, pero después me di cuenta que tenía que patear yo. No marco mucho, y anotar así en un partido tan difícil, fue una tremenda satisfacción para mí", sentenció.