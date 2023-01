El defensor de La Roja Sub 20 y de Magallanes, Matías Vásquez, dejó claro el sentir del equipo de Patricio Ormazábal luego de la contundente derrota frente a Uruguay. Eso sí, tiene la vista al frente. "Estamos preparados para lo que venga", dijo el "16" del Equipo de Todos.

Matías Vásquez: "Si con Bolivia salen las cosas, estaremos felices y si no, hay que seguir remando"

Sudamericano Sub 20

La Roja Sub 20 no pudo ni asentarse en el terreno de juego ante Uruguay y ya caía en el marcador. La Celeste fue demasiado para la selección chilena y se impuso por 3-0 a Chile en la segunda jornada del Grupo B del Sudamericano Sub 20.

En la escuadra nacional, nuevamente hubo una dupla de zagueros centrales conformada por Tomás Avilés de Racing Club de Avellaneda y Matías Vásquez. Precisamente fue el defensor de Magallanes quien sacó la voz con un mensaje que apunta a pensar hacia adelante, pero con algo de resignación.

"El equipo tiene mente positiva pensando en Bolivia, ya dimos la vuelta la página, siento que es importante eso para pensar en el próximo rival, que cuenta como una final. Lo vamos a tomar de esa manera, es lo que nosotros queremos como equipo", expresó el zaguero de la Academia, donde todavía no tiene su estreno profesional.

Por cierto, el futbolista de 20 años no se quedó con eso. "Siempre es dura una derrota y pega, de todas maneras. Pero siempre mantuvimos la idea del profe, siempre intentamos lo que nosotros proponemos. Hay días buenos, días malos, días en que salen las cosas y otros que no", expresó Matías Vásquez, por ahora una carta indiscutida en la última línea del Equipo de Todos.

Matías Vásquez advierte: "Si no salen las cosas con Bolivia hay que seguir remando"

Matías Vásquez tiene presencia completa en el Sudamericano Sub 20 al cabo de las dos primeras fechas en el Grupo B, donde Chile acumula un punto en dos presentaciones. Sobre su fiato con Avilés, el jugador del Manojito de Claveles tuvo estas palabras.

"Estamos bien, positivos y pensamos en el próximo rival. Nos sentimos bastante cómodos juntos, creemos que hacemos las cosas bien, tenemos buena comunicación y estamos sólidos. Si nos mantenemos así, no deberíamos sufrir muchos más inconvenientes", apuntó el futbolista que el 12 de enero cumplió 20 años.

Y dejó una frase que denota algo de resignación para el porvenir del equipo en el torneo que antaño se llamó Juventudes de América. "El fútbol es así, estamos preparado para lo que venga. Si con Bolivia salen las cosas, estaremos felices. Si no, hay que seguir remando no más", cerró Vásquez.