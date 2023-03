El fútbol chileno aún recuerda con amargura la agónica eliminación de la selección sub 20 en el Mundial de Turquía 2013, por los cuartos de final contra Ghana. La Roja estuvo cerca de las semifinales, pero se despidió del torneo con una generación de la que se esperaba un poquito más… tanto en el certamen como en lo que vendría después.

En conversación con LUN, el técnica de esa selección chilena sub 20, Mario Salas, repasó cómo vivió la eliminación y la incapacidad de sus ex pupilos para ser el recambio de la Roja adulta.

“Cuando estábamos en el minuto final y viene el córner, yo me levanto de la banca y le digo a mi ayudante que hagamos la lista de los jugadores para lanzar los penales. Me doy vuelta y él me dice que espere… y llega el gol de ellos. ¿Fatalidad? No, falta de concentración. Yo creo que las cosas tienen explicación”, dijo Mario Salas.

Agregó que “los jugadores de la talla de Vidal, Medel, Aránguiz, Alexis, Vargas y Bravo simplemente no dieron espacio porque siempre estuvieron en buen nivel. También varios de los sub 20 tuvieron un desarrollo distinto a lo que apuntaban”.

De todas formas, el Comandante cree que varios de sus ex dirigidos aún pueden entregarle algo distinto a la Roja, especialmente de cara a las eliminatorias camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

"Hoy esos jugadores tienen en torno a 30 años y pueden ser actores importantes en las eliminatorias. Le hablo de Castillo si se recupera. Valber Huerta, Claudio Baeza e Igor Lichnovsky han sido figuras en sus equipos mexicanos. Diego Rubio anda muy bien en la MLS. A ellos se suman Erik Pulgar, Paulo Díaz y Guillermo Maripán, quienes son de la misma generación pero que ni habían explotado aún cuando yo dirigí la sub 20", expuso.

Por otro lado Mario Salas sentenció que “para mí Nicolás Castillo es un caso especial. Le tengo mucho afecto y de verdad me gustaría verlo de nuevo en la cancha. Él me hizo feliz jugando por la sub 20 y luego en la UC. Espero verlo de nuevo a ese nivel en la selección con varios más de ese equipo”.

La selección chilena sub 20 del Mundial de Turquía estuvo integrada por Darío Melo, Brayan Cortés y Álvaro Salazar; Felipe Campos, Alejandro Contreras, Velber Huerta, Igor Lichnovsky y Mario Larenas; Sebastián Martínez, Andrés Robles, Óscar Hernández, Bryan Rabello, Cristián Cuevas, César Fuentes, Diego Valdés y Claudio Baeza; Christian Bravo, Felipe Mora, Nicolás Maturana, Ángelo Henríquez y Nicolás Castillo.