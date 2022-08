Mario Salas recordó su dura aventura en Colo Colo y se sinceró por todo lo ocurrido. El Comandante aseguró que no tuvo la culpa de todo, pero no se arrepiente. Además, reveló qué hinchas lo saludan más en la calle.

Mario Salas no se arrepiente de su paso por Colo Colo y dispara: "No era una situación solamente mía"

Mario Salas regresó al fútbol chileno para dirigir a Huachipato, pero también para borrar todo lo ocurrido con Colo Colo. El Comandante estuvo al mando del Cacique en su última experiencia en nuestro país, dejando como recuerdo el inicio de una de las peores campañas de su historia.

El plantel que conformó el DT en ese momento fue el que terminó peleando el descenso en aquella temporada. Esto ha generado que los hinchas albos lo tengan en la memoria como alguien cuestionado, olvidando que también los llevó a ganar la Copa Chile.

En conversación con La Tercera, Mario Salas recuerda su paso por Colo Colo y sorprende al responder sobre su actual actitud, con más sonrisas de las que acostumbraba años atrás. "¿Por qué? ¿Era un ogro? Significa que estoy bien. Los estados de ánimo, sobre todo, en el fútbol, dependen de los resultados y de cómo se vayan dando las cosas en el momento actual. Hay mucho de presente en el fútbol. Y la verdad es que estamos en uno bueno".

El Comandante se muestra tranquilo por su momento en Huachipato. "Pasamos por un período tormentoso a principios de esta segunda rueda. Estos dos últimos partidos nos han dado una inyección de confianza. También uno entiende que puede ser momentáneo, oscilante, pero tiene que tratar de disfrutar los buenos momentos. Tratar de vivir las cosas en forma intensa, porque uno no sabe qué puede pasar más adelante".

Tras ello, Mario Salas cuenta lo que fue en su vida el Cacique. "Si analizas y reflexionas de lo que te pasó, en algún momento de la vida algo te sirve. O te hace más fuerte. Todas las oportunidades son bienvenidas. Yo creo que lo que pasó en Colo Colo o en Alianza nos fortaleció mucho más. Nos permitió saber dónde nos estaba apretando el zapato, también. Significa desarrollarse y crecer".

Esto el Comandante lo explica así. "Yo creo que fundamentalmente en el tema de saber elegir bien los lugares a los cuáles uno va. Hay veces en que uno se deja llevar por las luces y por el brillo de la oportunidad y no analiza realmente o profundamente el lugar al cual va. Siento que si hay algo que aprendimos en esos pasos por Colo Colo y por Alianza Lima y, sobre todo, por Egipto, fue analizar aún más profundamente dónde uno va".

De hecho, Mario Salas recalca que "Colo Colo te encandila por sí mismo. Es un equipo en el cual cualquiera quiere dirigir y uno cree que las oportunidades no se van a presentar después y opta por aprovecharlas. Y hay momentos en que uno tiene que analizar aún más el lugar donde llega".

Mario Salas no se arrepiente y revela de qué club lo hinchas lo saludan más

Pese a que suena como algo muy difícil, para Mario Salas no fue un error firmar con Colo Colo. El técnico detalla que no está arrepentido de ir al estadio Monumental, aunque deja claro que el mal momento no fue su responsabilidad.

"No soy de los que dice que no se arrepiente de nada, pero no me arrepiento de haber elegido a Colo Colo. Porque, más allá de lo que te decía, me entrega algo que para más adelante me sirve, conocí gente que fue grandiosa hasta hoy. Eso se valora. La gente que conoces, con la que te desarrollas, jugadores. Hubo un tema económico que, sin dudas, fue importante. Se ganó un título. No todo fue tan malo. No me arrepiento de esa decisión, pero creo que debería haberla tomado con más profundidad", enfatiza.

En esa misma línea, dejó claro que no cambiaría nada de lo que hizo. "No era una situación solamente mía. Era una situación del club. Yo podría decir “pucha, debería haber pasado esto, esto otro o tales personas deberían haber actuado de otra forma”, pero no tengo injerencia sobre eso. Tampoco creo que haya actuado de mala forma frente a situaciones puntuales que se pudieron haber dado en algún momento".

Finalmente, Mario Salas reveló qué hinchas son los que más lo saludan. "¿Sabes lo que pasa? Que el buena onda siempre te saluda. El que te va a decir cosas malas… Yo nunca he sentido un agravio por parte del hincha de Barnechea, de Católica o de Colo Colo. Siempre han sido cosas positivas. Ahora, sí tengo que decirte que el hincha de Colo Colo no me saluda mucho. Es más el de la Católica que el de Colo Colo".