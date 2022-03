Leonardo Gil se ilusiona con la hazaña de Chile ante Brasil en las eliminatorias: "Siempre le he deseado lo mejor"

La selección chilena vuelve a la cancha para jugarse su última oportunidad en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja visita este jueves a Brasil en el Maracaná con la misión de rescatar puntos a toda costa.

El equipo de todos está en el sexto lugar de la tabla de posiciones y debe volver a nuestro país con unidades en el bolsillo si quiere mantener vivas sus chances para el final ante Uruguay. Una tarea no menor, pero la historia está para romperse.

Chile depende de lo que pase con el choque entre Uruguay y Perú, sus rivales en el cuarto y quinto puesto respectivamente, para poder soñar con un cupo en Qatar 2022. De ganarle a Brasil, lograría una hazaña que llenaría de confianza para el cierre de las eliminatorias.

En el país hay de todo: desde personas llenas de optimismo hasta algunos más fatalistas, pero el mundo de fútbol está confiado en que la Generación Dorada logrará el objetivo de pelear hasta las últimas sus chances de ir al Mundial.

Leo Gil alienta a la Roja

Uno de los nombres que sonó y con fuerza el año pasado para ganarse una nominación a Chile es Leonardo Gil. El Colorado había tenido un gran nivel con Colo Colo, pero Martín Lasarte solo lo llamó para un microciclo.

Desde entonces, el volante del Cacique desapareció de las listas y se quedó con las ganas de ser parte del camino a Qatar 2022. Sin embargo y pese a ello, no guarda rencores, esperando que la Roja logre su objetivo.

En conversación con el sitio oficial de Colo Colo, Leonardo Gil adelantó el choque con Brasil y dijo estar viviéndolo "con expectativa. Me tocó estar en un microciclo y siempre le he deseado lo mejor. Ahora estamos contentos porque han convocado a más compañeros. Al Huesi, a Gabi, a Brayan y a Iván, que ya no está con nosotros".

El Colorado celebró la nominación de figuras del Cacique y rogó para que se consigan los puntos para ir a Qatar 2022. "Muy feliz por ellos. Ojalá que Chile pueda ganar, sacar un buen resultado en Brasil y pueda ganar de local contra Uruguay".

