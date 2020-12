ANFP insiste en que Juan Pinto Durán sí se va al Cerro Chena: "En marzo empiezan los estudios de suelo y trabajos de ingeniería y arquitectura"

La selección chilena espera por su nuevo búnker y la elección del Cerro Chena para la construcción del Juan Pinto Durán del futuro no ha estado exenta de polémica. El pasado 15 de noviembre se anunció el lugar en medio de una ceremonia que incluyó al presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit.

Sobre la misma, familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en dictadura protestaron por la elección de los terrenos pertenecientes hasta ahora al Ejército. En el lugar de torturó y fusiló a un centenar de personas, además del posterior hallazgo de osamentas.

Como si fuera poco, desde el Ministerio de Defensa, entonces encabezado por el saliente Mario Desbordes, emplazaron a la ANFP y el Ministerio de Bienes Nacionales asegurando que el Ejército de Chile seguiría utilizando los terrenos del Cerro Chena “de forma permanente”.

“Yo creo que fue una pasada de cuenta porque (a Desbordes) no lo invitaron. Yo vi los papeles de designación. Los terrenos fiscales se entregan a instituciones del Estado o sin fines de lucro. La designación del terreno del Cerro Chena está para el Ejército, pero me mostraron la carta del ministro Isamit, en la que ya se había solicitado el terreno para otra destinación a cambio de un lugar de la Quinta Región para el Ejército”, respondió Milad este miércoles en Radio ADN.

Agregó que “hay un avance, esos problemas internos entre los ministros los desconozco, pero me llama la atención que después de comunicado del Ministerio de Defensa, el ministro renunció en la tarde”.

“Creo que no hubo comunicación directa, quizás el ministro no tenía los antecedentes en su escritorio y como no fue invitado pudo haberlo tomado mal. El terreno va a ser destinado a la Federación de Fútbol de Chile y ya en marzo empezarán los estudios de suelo para ser entregado en diciembre del próximo año a la Federación. Los procesos están adelantados, en marzo podemos empezar los trabajos de ingeniería y arquitectura”, sentenció Milad.