La Roja no pierde la esperanza en el Sudamericano Sub 17: "Confiamos en nuestras capacidades"

La selección chilena tiene un complicado panorama, pero como dice el dicho, no está muerto quien pelea. Este jueves la Roja sale a jugarse su última oportunidad para seguir con vida en el Sudamericano Sub 17 enfrentando a Brasil.

El equipo dirigido por Hernán Caputto no ha logrado ningún triunfo en el hexagonal final, pero todavía tiene opciones de clasificarse al Mundial de la categoría. Para ello es fundamental sumar ante la Canarinha, que en el papel es una amenaza gigante, pero que no le quita la esperanza al plantel.

Así por lo menos lo dejó claro el arquero Francisco Valdés, que en conversación con el sitio oficial de la selección chilena analizó lo ocurrido hasta ahora. "No fueron los resultados que esperábamos, pero ya hay que pasar página y quedan dos partidos, dos oportunidades por lo que todavía hay chances y no duden que vamos a dar el mil".

Ante Brasil la tarea no será sencilla, ya que en frente tendrán a un equipo que llega como el único invicto en lo que va de Sudamericano Sub 17. Eso sí, para el guardameta esto no es más que un número y se mostró tranquilo de lo que pueda hacer el plantel.

"Conocemos a Brasil, un rival muy fuerte, talentoso, habilidoso, y sobretodo físicamente fuerte, pero nosotros confiamos en nuestras capacidades y vamos a dar el mil", señaló.

Finalmente dijo estar disfrutando su momento, más allá de los resultados. "Sinceramente yo al principio no me esperaba jugar, pero gracias a Dios se dieron las oportunidades y gracias a Dios creo que lo he estado haciendo bien, pero aún queda mucho, no hay que conformarse con lo hecho, aún quedan dos partidos y hay que hacerlo de la mejor manera".

La selección chilena se juega un partido fundamental este jueves para seguir soñando con la clasificación al Mundial Sub 17. La Roja no puede perder más terreno y tiene que sumar como sea para ir a jugarse el todo o nada en la última fecha con Paraguay, la que será una verdadera final.

Revisa la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17