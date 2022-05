El propietario de Unión Española, Jorge Segovia, ratificó su "extrañeza" por la nómina de la selección chilena para la gira por Lejano Oriente. "Me llamaba la atención que no hubiera ningún jugador de dos equipos que ahora están punteros como son Ñublense y Unión Española", sentenció el empresario.

De Jorge Segovia se sabe de cuando en cuando y siempre con su qué. El empresario y dueño de Unión Española tiene el timing perfecto para aparecerse en redes sociales cuando algo no le parece bien, y aunque tiene a medio mundo bloqueado en Twitter, siempre consigue la forma de hacerse escuchar.

Es lo que sucedió después de que se conociera la controvertida nómina de la selección chilena para la gira de amistosos de junio, por Corea del Sur y Japón. "Rara, rara, muy rara la citación de jugadores para la selección nacional de Chile", lanzó el presidente de la Institución Internacional SEK en sus redes sociales oficiales.

Segovia no se quedó ahí y profundizó su crítica esta mañana, en los micrófonos de Deportes en Agricultura. "No estoy acusando a nadie. Sólo dije que me llamaba mucho la atención y parecía extraño el listado de nominados. Simplemente es un pensamiento que hago público", puntualizó el ex candidato a la presidencia de la ANFP.

"Me llamaba la atención que no hubiera ningún jugador de dos equipos que ahora están punteros como son Ñublense y Unión Española. Y en cambio había jugadores nominados que ni siquiera han tenido mayor número de minutos en sus equipos. Y esto lo digo sin hacer ningún juicio de valor sobre la calidad de esos jugadores, que eso no me compete", aclaró.

"¿Se desprende algo más de sus palabras? ¿Sugiere la existencia de alguna maniobra o práctica que haga decidirse por algunos jugadores en desmedro de otros?", le consultó el periodista Matías Fuenzalida. Y Segovia se fue por la tangente.

"Bueno, eso lo está diciendo usted, no yo. Yo simplemente dije que me llama la atención como hincha y a muchísimos hinchas, porque esta situación no es nueva, se ha dado en otras ocasiones. Ahora la selección está sin técnico, no sé quien se habrá encargado de hacer esas nominaciones y con qué criterios", replicó el mandamás hispano.

Pero el empresario no tuvo dudas para reconocer que estas nóminas generan un perjuicio a la Roja. "Evidentemente. Si no se llevan a los mejores a la selección, por supuesto que se le hace un daño. Si se están llevando jugadores por intereses particulares de la persona que sea y no están yendo los mejores, quien pierde al final es Chile y la selección. De eso no hay dudas", completó.

La selección chilena se enfrentará en la próxima fecha FIFA con Corea del Sur en Daejeon, el próximo 6 de junio, en el inicio de su gira por Asia. Luego viajará a Japón para participar de la Copa Kirín, el 10 de junio frente a Túnez en Kobe y cuatro días más tarde ante Ghana o la selección local en Osaka.